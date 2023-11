Galileo Chini, la Belle Époque senza confini

La chiamarono Belle Époque, partì dalla Franciaa a fine Ottocento, ma in breve si diffuse in tutta Europa, anche in America, dove prese il nome di Gilded Age. Invenzioni e progresso sembravano inarrestabili, le donne erano eleganti e bellissime, l’illuminazione pubblica accendeva strade e locali e un po’ a tutti sembrava di vivere meglio. Perché la nuova arte, l’Art Nouveau, o Jugendstil, Stile Liberty, a seconda del paese, trasformava le città, i palazzi, gli abiti, gli arredamenti e gli oggetti, vestendo ogni cosa di forme e linee sinuose e floreali. Era la modernità.

In Italia, uno dei maggiori interpreti di questa nuova visione della società fu Galileo Chini (Firenze 1873 – Firenze 1956), artista dalla personalità poliedrica che riesce a cimentarsi in maniera eccelsa in ogni aspetto dell’arte: decoratore, ceramista, illustratore, urbanista, pittore che spazia al Simbolismo al Divisionismo, fino a una fase finale più cupa ed espressionista.

Chini si forma a Firenze, ma il suo destino sarà di cittadino del mondo, fino alla lontana Thailandia. Il 2 dicembre ricorrono i 150 anni dalla sua nascita e per l’occasione la Regione Toscana, in collaborazione con Promo Pa Fondazione, lo celebra con un’iniziativa diffusa su tutto il territorio, una “due giorni chiniana“ per festeggiare da un lato il compleanno di un artista unico nel suo genere, che ha avuto un ruolo fondamentale nel panorama artistico nazionale e internazionale; dall’altro per valorizzare le sue produzioni ancora poco conosciute, come quella architettonica e scenografica teatrale.

Nel segno del Liberty prima e del Déco poi, Chini ha lasciato tantissime testimonianze della sua arte, che sono state raccolte in un archivio, l’Archivio Chini, che conserva e valorizza corrispondenze, documenti ed opere che raccontano la sua intensa attività artistica a cavallo di due secoli.

Fu Galileo Chini a realizzare le scenografie per l’opera Turandot di Giacomo Puccini fra il 1924 e il 1926. Le scene, di grande suggestione, furono fortemente influenzate dai ricordi del suo lungo soggiorno in Siam, dal 1911 al 1913, quando il re del Siam Rama V l’aveva chiamato a decorare l’Ananta Samakhom Trone Hall, il nuovo grandioso Palazzo del Trono. E fu proprio per questo profondo legame di Chini con l’Oriente, che Puccini lo volle al suo fianco per le scenografie di Turandot.

Chini aveva già decorato per il soffitto del Grand Hotel La Pace di Montecatini un cielo notturno dal blu intenso dove si muovevano fluttuanti figure femminili, putti e fronde, in una sorta di grande sogno liberty. Così come nel 1907 aveva decorato la Sala del Sogno alla Biennale di Venezia, con putti avvolti da nastri fluenti e ghirlande di foglie e fiori, su uno sfondo chiaro di cielo e di mare.

Fu proprio quell’opera a colpire il re del Siam Rama V in visita alla Biennale, che lo porterà a Bangkok per il nuovo Palazzo del Trono.

Terminata la prima Guerra Mondiale, nel 1918 toccherà al Palazzo comunale di Montecatini Terme, col ciclo pittorico del soffitto della sala superiore dove raffigurerà le allegorie del lavoro e dell’operosità, della giustizia e della pace.

E poi Parigi, all’Esposizione internazionale di arti decorative del 1925, dove per il Padiglione Italia realizza due grandi pannelli verticali di soggetto bucolico con cavalli e buoi. Il suo ultimo impegno per la grande decorazione sono i dipinti murari dipinti a Bologna nel 1942 nella Casa del Contadino, coperti da intonaco negli anni ’50 e riscoperti da poco. Ne restano anche sette grandi cartoni preparatori che raffigurano senza retorica né effetti propagandistici l’ultima grande epopea contadina.

Una delle passioni della sua lunga carriera è la ceramica, tanto da fondare una propria manifattura fiorentina, dopo aver saputo con disappunto nel 1896, della vendita della storica Ginori alla Richard di Milano.

Chini disegnava i motivi più adatti per essere dipinti sulla preziosa superficie dei vasi e dei pannelli, suggerendo i colori e collaborando alla realizzazione. I manufatti erano aggiornati alle ultime tendenze artistiche europee, con decorazioni ispirate ai Preraffaelliti e all’Art Nouveau, riviste con la sua sensibilità tutta toscana.

La produzione della Manifattura, a cui si aggiunse la produzione di vetri e vetrate, ebbe immediato successo, e le sue preziose ceramiche andarono ad arricchire collezioni private e pubbliche di tutto il mondo, dalla zarina Alexandra di Russia, ai ricchi americani attraverso l’agente di Tiffany a New York.