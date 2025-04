Gaia con l’acne sui social: “Non voglio coprirmi”

È importante che soprattutto le celebrità si mostrino al naturale e senza filtri anche nei loro periodi non decisamente positivi. Lo sa bene Gaia, la cantante di ‘Chiamo io chiami tu’ ed ex allieva (e vincitrice) del talent ‘Amici’ di Maria De Filippi, che ha scelto di mostrare la sua pelle segnata dall’acne sul suo profilo ufficiale. Un messaggio importante e potente per i fan ma anche rivolto a se stessa e utile per superare la timidezza che da sempre l’accompagna.

La cantante Gaia si mostra sui social network con l'acne

Il video su social

Su Instagram l’artista si è mostrata in un video senza trucco, in cui i segni sul viso sono molto evidenti, e ha corredato le immagini con alcune parole: “Il nostro corpo è il nostro universo, risponde agli stimoli esterni ma soprattutto a quelli interni. Sto vivendo uno dei momenti più belli, intensi e significativi della mia vita e mi ritrovo a dover fare i conti con una pelle che urla, chiede aiuto e una tregua” ha scritto.

Ha ammesso di non essersi mai trovata di fronte a una situazione così evidente ma di capire che, probabilmente, lo stress accumulato negli ultimi mesi è la causa di questa esplosione cutanea. Gaia ha anche raccontato di aver ignorato per un po’ alcuni segnali ma si essere ora stanca di coprire e nascondere e si è detta pronta ad affrontare diversamente questo momento: “Essere in connessione con me stessa significa anche abbracciare questo periodo, cercare di comprendere cosa la mia pelle stia cercando di dirmi e avere pazienza” si legge.

Una battaglia già nota

La cantante della hit sanremese ‘Chiamo io chiami tu’, che ha ottenuto un immenso successo anche grazie a un video dietro le quinte girato dal coreografo Carlos Diaz Gandia, aveva già parlato di questa sua problematica nel corso di un’intervista precedente al Festival, dichiarando che tra i suoi obiettivi c’era anche quello di imparare a volersi bene nei giorni in cui l’acne tornava a farsi notare di più.

Oggi la giovane ribadisce quel concetto e, nel suo lungo post Instagram pubblicato con le immagini che la ritraggono, spiega che vuole “convivere con questo processo di guarigione, guidata da professionisti ineccepibili e un Team comprensivo e continuare a portare la mia musica ovunque anche con una pelle che pare gli ‘strawberry fields’ dei Beatles”.

La lotta alla timidezza

E poi continua: “Ci tenevo a dirvelo, un po' per esorcizzare la mia timidezza a riguardo e un po' per normalizzare e raccontare TUTTA me stessa perché alla fine la vita è un grande ossimoro in cui riescono a convivere la voglia di essere visti e compresi e la necessità di prendersi del tempo lontana da tutto e tutti”.

Infine, facendo un po’ il verso alla sua canzone attualmente ascoltatissima in radio, conclude: “Se il corpo chiama, devo per forza rispondere”.