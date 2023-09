Gaga, McCartney. Wonder ed Elton con i Rolling Stones

Dopo le indiscrezioni l’ufficialità. I Rolling

Stones hanno rivelato ieri la tracklist completa del loro attesissimo nuovo album Hackney Diamonds in uscita il 20 ottobre e le tante collaborazioni presenti nel disco. Il singolo di apertura dell’album, Angry, pubblicato di recente, è seguito da altri 11 brani inediti. Il compianto batterista Charlie Watts è presente in Mess It Up e Live By The Sword, canzone questa che include anche il basso dell’ex Bill Wyman. In Sweet Sounds Of Heaven la voce di Lady Gaga e le tastiere di Stevie Wonder, In Bite My Head Off il basso di Paul McCartney e in Get Close e Live By The Sword il piano di Elton John.