Gadot e Butler “sotto accusa“. Non ci saranno

Lo spettro di Gaza e delle violenze in corso nella Striscia e in Cisgiordania incombe inevitabilmente sulla Mostra del cinema. Un movimento che unisce centinaia di artisti – “Venice 4 Palestine” (V4P) – ha chiesto ai responsabili della Mostra di prendere posizione con forza "contro il genocidio" e anche di ritirare l’invito a partecipare alla rassegna a due attori – l’israeliana Gal Gadot e il britannico Gerard Butler, interpreti del film (fuori concorso) di Julian Schnabel In the hand of Dante – e "a qualunque artista e celebrità che sostenga pubblicamente e attivamente il genocidio". Venice 4 Palestine ha anche chiesto agli organizzatori di poter sfilare sul red carpet con una propria delegazione esibendo una bandiera palestinese.

Né Gadot né Butler saranno comunque a Venezia. Sembra che l’attrice, già criticata per il suo sostegno all’esercito israeliano, non sia mai stata in procinto di partire per Venezia, e anche la presenza di Butler, fra i promotori in passato di raccolte di fondi per l’esercito israeliano, non è stata annunciata. Quanto a Schnabel, in una nota ha ricordato il suo vecchio film Miral, "da una sceneggiatura della giornalista palestinese Rula Jebreal". "Credo che il film – spiega il regista – abbia espresso la mia risposta al conflitto senza fine di quel periodo. Al momento, posso solo dire che condanno senza riserve qualsiasi cosa che causi del male a ogni bambino, in qualsiasi parte dell’universo conosciuto, per mano di adulti che dovrebbero proteggerlo. Tutto qui. Tutto qui".