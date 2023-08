I migliori gadget utili da portare per una giornata al mare

Con l’estate, si sa, la voglia di rimanere in spiaggia a rilassarsi per un’intera giornata sotto al sole è tanta. Oltre ai classici asciugamani, alle creme solari e ai costumi da bagno, i gadget da portare al mare possono aggiungere un tocco di divertimento, comodità e praticità alle giornate sulla sabbia. Se siete alla ricerca di strumenti utili per godervi al meglio il vostro tempo in spiaggia, ecco una selezione di gadget da considerare per una giornata al mare tranquilla, ma soprattutto sicura.

I braccioli di sicurezza

I braccioli per rimanere a galla sono sempre molto importanti come elemento di sicurezza (che non è mai troppa) in più, e questo principio non vale solo per i bambini ma anche per alcuni adulti. Spesso sottovalutiamo i reali rischi legati al mare e alle onde, per cui cerchiamo di prevenirli soprattutto se siamo nuotatori alle prime armi.

Altoparlante bluetooth resistente all'acqua

Il gadget perfetto se siete alla ricerca della giusta colonna sonora sul bagnasciuga. Un altoparlante bluetooth resistente all'acqua vi permetterà di ascoltare le vostre canzoni preferite in modo potente, senza dovervi per forza preoccupare della sabbia o degli schizzi d'acqua. Fate giusto attenzione a scegliere un modello con una buona batteria e a non disturbare troppo le persone intorno a voi con il volume impostato.

Sacca impermeabile per smartphone

Mentre siete in spiaggia, è probabile che vi verrà voglia di scattare foto o fare video per immortalare i momenti migliori della giornata sotto al sole. Avere a disposizione un piccolo sacchetto impermeabile per smartphone vi permetterà di proteggere il vostro dispositivo dalla sabbia, dalla polvere e dall’acqua. Il bello è che con questo tipo di prodotti potrete continuare ad usare il telefono anche quando esso sarà dentro alla sacca stessa.

Tenda parasole con protezione dai raggi ultravioletti

Questo tipo di gadget vi assicura un po’ di ombra e di fresco per poter leggere un libro o persino fare un pisolino senza dover temere scottature solari (non dimenticate, in ogni caso, di applicare la crema con la protezione massima!). Un consiglio: sempre meglio andare alla ricerca di tende a basso prezzo e che siano facili da montare, non dovrebbe essere un problema reperirle nei negozi di articoli sportivi più forniti.

Pallone da spiaggia a LED

Il pallone è un altro grande classico da spiaggia. Ma perché non portare con sé anche un pallone illuminato a LED, con il quale poter giocare anche quando il sole cala? Si tratta di un’idea perfetta per i gruppi di amici che vogliono prolungare il divertimento dopo il tramonto.

Occhiali da sole polarizzati

Oltre a proteggere gli occhi dai raggi solari nocivi, gli occhiali da sole polarizzati riducono i riflessi e migliorano la visione in ambienti molto luminosi come la spiaggia. Vale la pena in questo caso acquistare un paio di occhiali con lenti di alta qualità: affidatevi sempre al vostro ottico di fiducia per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze.

Il frisbee

Oltre al pallone, anche il frisbee da spiaggia è un grande classico intramontabile che offre divertimento garantito per tutta la famiglia e per i gruppi di amici alla ricerca di un po’ di sano movimento. Poco importa che siate esperti lanciatori o giocatori alle prime armi: l’importante è alzarsi dalla propria sedia a sdraio e iniziare a mettersi in moto partecipando al divertimento!

Macchina fotografica subacquea

Se siete appassionati di snorkeling o desiderate esplorare il mondo sottomarino, una macchina fotografica subacquea vi permette di catturare tutte le bellezze delle profondità del mare con un semplice scatto. Esistono oggi anche diversi modelli di smartphone completamente impermeabili che possono essere usati a questo scopo: in questo caso però è sempre meglio scegliere quelli con certificazione IP68.