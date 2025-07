Gabriel Garko in ospedale, infortunio sul set di ‘Colpa dei sensi’. L’attore ai fan: “Tornerò più forte di prima”

Roma, 1 luglio 2025 – Gabriel Garko è finito in ospedale dopo un infortunio sul set: è bastato un post sui social per scatenare l’apprensione delle fan. È successo a Roma durante le riprese della fiction ‘Colpa dei sensi’, l’ultimo lavoro dell’attore torinese, protagonista di una nuova serie di Mediaset diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Il 52enne è stato ricoverato in una clinica romana, Villa Mafalda. Al momento non si conosce la dinamica e la gravità dell’incidente, ma stando alle immagini rimbalzate su Instagram sembra che Gabriel abbia subito un infortunio ortopedico, forse al piede, al ginocchio o alla gamba.

Le immagini mostrano l’attore sul letto dell’ospedale dove è stato ricoverato e in sedia a rotelle mentre torna a casa dopo le dimissioni. In uno degli scatti condivisi con i fan, l’attore ha in mano le stampelle ed è visibilmente sofferente. Ma Garko non si è perso d’animo: “Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima”, ha scritto l’attore in un post.

Sappiamo che l’infortunio si è verificato durante le riprese della fiction ‘Colpa dei sensi’, che vede protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, in onda prossimamente su Canale 5. Le riprese sono iniziate da pochissimo a Roma.

Subito dopo l’incidente – l’attore potrebbe essere scivolato o caduto accidentalmente, infortunandosi alla gamba sinistra, come si vede nelle foto che ha postato sul sui profilo – Garko è stato accompagnato alla Casa di Cura Villa Mafalda, nella zona nord di Roma.

A visitarlo è stato il professor Dario Perugia, specialista in ortopedia, per esami e accertamenti diagnostici.

Garko: "Infortunio sul set, ma non mollo”

È stato proprio l’attore a voler rassicurare i fan con un post pubblicato sul suo profilo Instagram poche ore dopo il ricovero. Colpa dei sensi Un grazie speciale al prof. Dario Perugia e a tutto lo staff della Casa di Cura Villa Mafalda. Grazie anche alla produzione, a Ricky Tognazzi e Simona Izzo per il supporto costante. Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima”, ha scritto.

L’affetto dei fan è tangibile. Tanti i messaggi di solidarietà e i commenti al post dell’attore. “In bocca al lupo Gabriel! Rimettiti presto, ti aspettiamo a braccia aperte sempre e per sempre con tanto amore".

Non è la prima volta che Gabriel è coinvolto in un infortunio sul lavoro. Nel 2022, durante le prove del programma ‘Ballando con le Stelle’, aveva subito un duplice incidente: prima alla mano destra e poi ad una gamba.

La fiction ‘Colpa di sensi’ è ambientata tra Roma e Ancona e racconta la storia di Davide, un uomo che torna nella sua città d’origine per indagare sulla misteriosa morte della madre e affrontare i segreti della sua famiglia. Bisognerà capire se il calendario delle riprese subirà modifiche per permettere all’attore di recuperare la forma fisica ottimale.

La serie vede la vita apparentemente tranquilla dei coniugi Laura (Anna Safroncik) ed Enrico (Tommaso Basili) sconvolta dal ritorno ad Ancona di Davide (Gabriel Garko). L’uomo, ex fidanzato di Laura e miglior amico di Enrico, aveva deciso di lasciare la città in seguito alla tragica morte di sua madre per mano del padre, a suo tempo condannato e incarcerato. Il dubbio che il genitore non fosse il reale colpevole, porta Davide a cercare nuove risposte sia nel passato, complicato da decifrare, sia nel presente in cui ormai tante cose sono cambiate.

Laura lo aiuta, ma nel percorso rivive con lui vecchie emozioni. La loro vicinanza farà riaccendere una passione mai sopita, mettendo in moto una serie di eventi inaspettati, dove segreti e verità nascoste verranno alla luce, con l’aiuto di Tommaso (Francesco Venditti), brillante poliziotto e marito di Viola (Giorgia Würth) la migliore amica di Laura.