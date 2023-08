Gabbriellini al festival di Toronto Tra Payne, Linklater e Bellocchio

Holiday di Edoardo Gabbriellini sarà al Toronto International Film festival. Il film (foto) del regista livornese, 48 anni, sarà presentato in anteprima alla 48ª edizione dell’evento che si svolgerà dal 7 al 17 settembre. Nel cast ci sono Margherita Corradi, Giorgia Frank, Alessandro Tedeschi, Alice Arcuri, Francesca Masella, Alessia Giuliani. Il film è la storia di Veronica che, dopo un lungo processo e due anni di prigione per l’omicidio della madre e del suo amante, viene riconosciuta innocente. Ha solo vent’anni e tutta la vita davanti, ma è molto difficile per lei guardare al futuro.

In tutto saranno 60 i film presentati a Toronto, in rappresentanza di 70 paesi del mondo. Tra i più attesi quelli di Alexander Payne, Richard Linklater, Marco Bellocchio, Kore-eda Hirokazu e Justine Triet. Payne sarà presente con The Holdovers, una commedia ambientata in un collegio che lo riunisce con la star di Sideways Paul Giamatti, mentre Linklater presenterà Hitman, una commedia d’azione. Direttamente da Cannes, Kore-eda e Triet presenteranno Monster e Anatomy of a Fall, rispettivamente miglior sceneggiatura e Palma d’oro dell’ultima edizione, mentre Bellocchio porterà al festival Rapito.