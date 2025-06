Furto nella villa di Brad Pitt a Los Angeles

La villa di Brad Pitt a Los Angeles è stata svaligiata nella notte di mercoledì 25 giugno 2025, mentre l’attore si trovava in Giappone per la promozione del suo nuovo film F1. La proprietà, nota come “Steel House”, fu acquistata dall’attore nell'aprile 2023 per circa 5,5 milioni di dollari. Si tratta di una villa moderna, con piscina, sauna, vasca idromassaggio e una vista panoramica. Ma cosa è successo? Scopriamolo.

Cosa è successo: la ricostruzione della polizia di Los Angeles

Secondo quanto riportato dal sito TMZ, il Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) è intervenuto sul posto in seguito a una chiamata per un’effrazione. Le autorità ritengono che tre sospetti siano penetrati nell’abitazione attraverso una finestra anteriore, abbiano messo a soqquadro l’interno e siano poi fuggiti con oggetti di valore non ancora identificati. Come confermato anche a People, gli agenti hanno descritto l’effrazione come “un’intrusione con danneggiamento della finestra frontale, saccheggio dell’interno e furto di beni vari”. Nelle foto circolate online, si nota come la porta d’ingresso della villa sia attualmente coperta con pannelli di compensato, mentre sono già in corso i lavori di riparazione.

Brad è in “buona compagnia”

L’attore 61enne, protagonista di film come Moneyball e C’era una volta a… Hollywood, si aggiunge alla lunga lista di celebrità che hanno subito furti in casa nel 2025, tra cui Nicole Kidman e Keith Urban, Jeremy Piven, Austin Butler e il DJ Marshmello. Insomma, non si tratta di un caso isolato.