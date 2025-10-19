Dal tesoro del Louvre al wc in oro di Cattelan: i 10 furti d’arte più sensazionali della storia

Parigi, 19 ottobre 2025 – Come in un film. In tre, incappucciati, arrivano in motorino al Museo del Louvre dal lato della Senna, dove ci sono dei cantieri, e sfruttano un montacarichi per raggiungere direttamente la Galleria Apollo dove, in appena sette minuti, rubano nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone Bonaparte e Giuseppina de Beauharnais. Poi fuggono in scooter, lasciando visitatori e forze dell’ordine nella più totale confusione. Valore della refurtiva non ancora calcolato. Solo la collana dell’imperatrice Eugenia, insieme a un altro monile non identificato, è stata ritrovata poco dopo all’esterno del museo, danneggiata. Il colpo messo a segno questa mattina a Parigi è l’ultimo capitolo di una scia di rocamboleschi furti che attraversano la recente storia occidentale. La scultura ‘America’ di Cattelan scomparsa nel 2019 e mai ritrovata, l'uomo che penetrò il Museo d'Arte Moderna parigino senza lasciare traccia, il mistero ancora irrisolto del Gardner Museum di Boston, tutti episodi reali che superano la fantasia di cinema e letteratura.

Il colpo al Grünes Gewölbe di Dresda

All’alba del 25 novembre 2019, un gruppo di ladri fece saltare la corrente elettrica della zona del Castello di Dresda per penetrare, passando incredibilmente attraverso le sbarre di ferro a protezione di una finestra, nel Grünes Gewölbe, la “camera delle meraviglie” barocca, che custodiva la più grande collezione di gioielli in Europa. Trafugarono spille, onorificenze, diamanti e gemme seicenteschi, tra cui il celebre ‘Dresden White Diamond’, per un valore sul momento stimato attorno al miliardo. Le indagini, che hanno seguito la compravendita delle gemme nel dark web, portano all’arresto di quattro persone legate a una potente famiglia di Berlino, il clan Remmo. Dal 2022 la maggiora parte dei pezzi sono stati recuperati grazie a un accordo giudiziario, ma alcune restano disperse.

America di Maurizio Cattelan sparita dal Blenheim Palace

Giusto un paio di mesi prima, il 14 settembre 2019, i visitatori del Blenheim Palace, la monumentale residenza di campagna inglese nell'Oxfordshire, avevano scoperto che ‘America’, la toilette in oro massiccio 18 carati di Maurizio Cattelan, era stata rubata nella notte. L’opera era esposta in prestito dalla collezione permanente del Guggenheim: una scultura satirica, perfettamente funzionante, stimata fino a cinque milioni di stelline. I ladri entrarono da una finestra laterale della residenza patrimonio dell’Unesco, provocando. Le indagini hanno portato a tre recenti condanne, ma l’opera non è mai stata recuperata: si ritiene che sia stata smontata e fusa. Cattelan, noto per la sua ironia, al tempo commentò: "Mi sono sempre piaciuti gli heist movies (film su rapine ndr) e finalmente ci sono anch'io".

Il furto del secolo alla Kunsthal

Alla Kunsthal di Rotterdam, il 16 ottobre 2012, è stato segnato record. Solo 90 secondi per portare via sette capolavori della pittura: ‘Tete d'Arlequin’ di Picasso, ‘La Liseuse en Blanc et Jaune’ di Matisse, ‘Waterloo Bridge in London’ e ‘Charing Cross Bridge, London’ di Monet, ‘Femme Devant une Fenetre Ouverte, dite La Fiancee’ di Gauguin, ‘Autoportrait’ di Meyer de Haan e ‘Woman with Eyes Closed’ di Lucian Freud. I ladri, di origine rumena, disattivarono i sistemi di sicurezza e sono fuggiti con un bottino – stimato tra i 100 e i 200 milioni di euro – di dipinti tutt’oggi oggetto di ricerche. All’epoca delle indagini della polizia olandese, la madre di uno degli arrestati confessò di avere bruciato due tele per nascondere le prove, una versione mai confermata del tutto. Tutt’oggi, quando si parla di sicurezza e vulnerabilità dei sistemi museali, si usa il ‘Kunsthal Heist’ come esempio (negativo).

Furto al Kunsthal Museum di Rotterdam: lo spazio vuoto sul muro dove era appesa una delle opere rubate (Afp)

Lo ‘Spider-Man’ del Museo d’Arte Moderna di Parigi

Vjeran Tomic, la notte tra il 19 e il 20 maggio 2010, riuscì a introdursi nel Musée d’Art Moderne di Parigi, rubare cinque dipinti di Picasso, Matisse, Modigliani, Léger e Braque – per un valore superiore ai 100 milioni di euro – e andarsene senza lasciare alcuna traccia. La polizia lo arrestò un anno dopo solo grazie a una soffiata, e nel 2017 fu condannato a otto anni di prigione. Dal suo successivo carteggio con un giornalista del New Yorker ne scaturì un articolo in cui ha raccontato la sua “formazione professionale” da ladro e la sua grande passione per l’arte, uno dei motori della sua attività. L’agilità con cui portò a termine il colpo gli è valso diversi soprannomi, tra cui Uomo Ragno e Lupin. Delle opere non sono più emerse tracce.

Il dramma di Munch finito bene

Il 22 agosto 2004, due uomini armati entrarono al Museo Munch di Oslo, pieno di visitatori, puntarono verso ‘L’Urlo’ e ‘Madonna’, presero i dipinti e scapparono. Le immagini della fuga fecero il giro del mondo, mostrando l’impotenza dei sistemi di sicurezza e spingendo i responsabili delle strutture museali scandinave a rivedere radicalmente le loro procedure. Ci vollero due anni di indagini per riuscire a recuperare le opere, leggermente danneggiate. Tre persone furono condannate per il colpo.

Il Van Gogh di Amsterdam riapparso a Napoli

Quello del 2002 al Van Gogh Museum di Amsterdam fu un vero furto vecchio stile: i due ladri si calarono dal tetto per introdursi nella struttura, portano via ‘La spiaggia di Scheveningen durante un temporale’ e ‘Una congregazione lascia la chiesa riformata di Nuenen’, valore stimato in 100 milioni di dollari. Ancora più incredibile il fatto che le due opere furono ritrovate dalla Guardia di finanza italiana nel 2016, in un casolare di Castellammare di Stabia, durante un’operazione antimafia. Come dall’Olanda siano arrivate nell’abitazione di Raffaele Imperiale, arrestato con accuse di narcotraffico, è ancora da spiegare.

'La spiaggia di Scheveningen', opera di Van Gogh rubata dal museo di Amsterdam e ritrovata a Castellammare di Stabia (Afp)

L’incredibile carriera di Stéphane Breitwieser

Oltre 200 opere d’arte trafugate in decine di musei in tutta Europa, tra il 1994 e il 2001: è l’originale curriculum del francese Stéphane Breitwieser, oggi 54enne, autodefinitosi “collezionista poco ortodosso” nel libro ‘The Art Thief’ del giornalista americano Michael Finkel. Guidato da istinto e una forma di passione patologica per l’arte, è riuscito a portare a rubare nei più svariati modi possibili, in base alla situazione in cui si trovava, senza usare armi o strumenti particolari e senza particolari preferenze: un violino del XVII secolo dal Museo della musica di Basilea, il disegno ‘Due uomini in piedi’ di Antoine Watteau dal museo di Montpellier, il dipinto ‘Sibilla di Cleves’ di Lucas Cranach dal museo di Baden-Baden. Poi, teneva tutto nella sua stanza. Molte opere sono state così recuperate, altre sono andate distrutte per via della complicità della madre che, al momento dell’arresto del figlio, cercò di fare piazza pulita delle prove.

Il mistero dell’Isabella Stewart Gardner Museum

La notte del 18 marzo 1990, due falsi agenti di polizia entrarono nel museo Gardner di Boston e fecero scomparire ben 13 opere, tra cui tra cui alcuni schizzi di Degas e Manet, tre dipinti di Rembrandt e ‘Concerto a tre’ di Vermeer, per un bottino record di oltre 500 milioni di dollari secondo le stime di 35 anni fa. Nessuna delle opere è mai stata ritrovata, nonostante gli sforzi dell’Fbi. Tutt’oggi sono esposte le cornici vuote, come monito per l’accaduto, nella speranza che i dipinti un giorno tornino a casa e per onorare le volontà testamentarie di Isabella Stewart Gardner (1840-1924), ereditiera e fondatrice del museo, che dispose l’inalienabilità delle opere.

Il furto di Caravaggio a Palermo

Questa incredibile (e di certo non esaustiva) carrellata non può concludersi se non con quello che è considerato il furto d’arte più grave nella storia italiana. Avvenne la notte del 17 ottobre 1969: ignoti rubarono la grande tela di Caravaggio conservata nell’oratorio di San Lorenzo a Palermo, ‘Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi’. L’opera, valutata oggi oltre 20 milioni di euro, non è mai stata ritrovata. Il caso, ancora aperto, ha negli anni assunto dei tratti sempre più incredibili, tanto da ispirare anche Sciascia per il romanzo ‘Una storia semplice’. Secondo alcune piste, nel furto sarebbe anche coinvolta Cosa Nostra. A parlarne più di recente è stato Gaetano Grado, nel 2017, secondo cui la tela sarebbe stata nascosta all’estero dopo dei traffici del boss Gaetano Badalamenti risalenti agli anni 70, ipotesi approfondita nei libri ‘La tela dei boss’ di Riccardo Lo Verso e ‘Caravaggio. La Natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro’ di Michele Cuppone.