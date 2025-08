’Fuori’ di Martone. Golino è il volto della scrittrice. Goliarda Sapienza

Tutti pazzi per Sapienza. Il 2025 sembra essere l’anno di rivincita per la scrittura e l’opera di Goliarda Sapienza. La scrittrice siciliana è infatti diventata una lettura cult in questo 2025. Non solo ’L’arte della gioia’, ma anche le sue opere minori – se così si possono chiamare – stanno attirando l’attenzione del pubblico.

Merito di questa riscoperta lo si deve anche al piccolo e al grande schermo e soprattutto a Valeria Golino. È infatti l’attrice e regista Golino che ha scelto di rappresentare per Sky il grande romanzo di Sapienza ’L’arte della gioia’. Una storia di libertà che ha per protagonista Modesta, interpretata dalla giovanissima Tecla Insolia. Goliarda trova spazio anche nel film ’Fuori’ di Mario Martone, il quale mette in scena uno spaccato di vita della scrittrice: il suo periodo di reclusione a Rebibbia e il suo nuovo modo di vedere il concetto di classe, le relazioni e la vita stessa.

Volto di Sapienza è la stessa Valeria Golino e al suo fianco le bravissime Matilde De Angelis ed Elodie (insieme nella foto) che interpretano rispettivamente Roberta e Barbara, due giovani detenute. L’ennesimo caso che mostra come cinema e letteratura siano profondamente legate.