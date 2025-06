I funerali di Alvaro Vitali: l’addio a Roma. La diretta

Roma, 26 giugno 2025 – Sono in corso a Roma i funerali di Alvaro Vitali, morto all’età di 75 anni martedì scorso in seguito all’aggravamento delle sue condizioni per una broncopolmonite recidiva, per la quale era stato ricoverato in ospedale. Le esequie si tengono nella Chiesa di San Pancrazio, a Monteverde Vecchio a Roma.

Oggi a ricordare il celebre volto di ‘Pierino’ protagonista di tante commedie sexy all’italiana è stato Mark Ruffalo. "Un pensiero e un omaggio a un attore che è stato scoperto da Fellini, Alvaro Vitali. Alvaro è qui con noi, addio Alvaro", ha detto il divo di Hollywood al Parco della Cervelletta, alla presentazione di ‘Amarcord’ di Federico Fellini in occasione dell'undicesima edizione de Il Cinema in Piazza.

Le ultime ore prima di morire

Da quanto raccontato dal suo amico regista Claudio Di Napoli a Fanpage, l’attore aveva firmato per le dimissioni dall’ospedale perché “non ne poteva più” e “voleva tornare a casa”. Di Napoli rivela di essersi arrabbiato per questa sua decisione. “È stato Manolo, un nostro amico che da qualche tempo gli faceva da assistente, ad andarlo a prendere. Lo ha portato a pranzo a Fiumicino, poi dal barbiere e infine a casa – continua il regista –. Purtroppo, non è nemmeno riuscito ad arrivarci: dopo aver salito i primi tre gradini, si è sentito male e si è accasciato. L’ambulanza è arrivata subito, ma non c’è stato nulla da fare. È morto tra le braccia di Manolo”.

Secondo Di Napoli, gli ultimi giorni non erano stati felici perché l’attore soffriva molto per la decisione della moglie Stefania Corona di volersi separare.