Fumetti, giochi e carte ’Candy Candy’: mostra per i 50 anni

di Jessica QuiliciA Lucca un week-end dedicato agli amanti del collezionismo, del fumetto e del vintage-pop. Domani e domenica al Polo Fiere torna ‘Lucca Collezionando’, la manifestazione che celebra la nona arte. Quest’anno sarà possibile trovare 145 espositori, 23 case editrici, 40 fumetterie e 9 negozi specializzati in tavole originali. Cresce anche lo spazio riservato alle autoproduzioni e all’underground, con 11 realtà indipendenti nella Self area. E poi ancora mostre, incontri culturali e spazi per i più piccoli nella due giorni che apre la ‘stagione’ di Lucca Comics and Games. Dall’autrice del poster Alice Milani al noto vignettista Mario Natangelo, passando da La Tram, Giuseppe Palumbo, Teresa Radice e Stefano Turconi: decine gli ospiti presenti alla due giorni per incontrare appassionati e curiosi. Tra le case editrici presenti con novità e anteprime, solo per citarne alcune, Edizioni Bd/j pop, Tunuè, Lo Scarabeo e Edizioni Npe. Fumetti, dunque, ma non solo: per la prima volta arriva a Lucca anche Toops, il principale marchio di carte collezionabili sportive di Fanatics Collectibles. Il primo piano sarà invece dedicato a ‘Sali e gioca’ con oltre 50 tavoli apparecchiati per le sfide e il divertimento di principianti ed esperti. Qui sarà presente anche una nuova sala, dove i fumettisti e le associazioni intratterranno i più piccoli con laboratori dedicati.Tra le mostre, invece, ‘La ragazza con le lentiggini’ per i 50 anni di Candy Candy, l’allestimento satirico di Mario Natangelo, l’omaggio a Sergio Staino e l’ultima tappa di ‘Esplorazioni’, l’esposizione organizzata da Lucca Crea per la rassegna ‘La Toscana delle donne’. Si arricchisce infine anche l’area lounge, dove sarà possibile trovare, oltre a cibo, bevande e musica, una vera e propria sala giochi in stile anni Ottanta e Novanta, con i cabinati di Arcade Story.