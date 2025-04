Arnold Schwarzenegger torna su Netflix con Fubar 2

Il conto alla rovescia è cominciato. Arnold Schwarzenegger sta per tornare su Netflix con la seconda stagione di Fubar, disponibile a partire dal 12 giugno 2025. Scopriamo di più sulla trame e qualche curiosità.

Fubar 2: il cast e la trama

In questa nuova stagione Schwarzenegger, nei panni dell’ex agente speciale Luke Brunner, dovrà vedersela con una vecchia fiamma, Greta Nelso, ex spia della Germania Est interpretata da Carrie-Anne Moss. Il cast include anche Monica Barbaro nel ruolo di Emma, la figlia di Luke e Fabiana Udenio (Tally Brunner, ex moglie di Luke) oltre a Fortune Feimster nel ruolo di Ruth "Roo" Russell, agente della CIA.

La serie creata da Nick Santora mescola ironia, intrattenimento e azione in un mix che ha riscosso un buon successo all’epoca dell’uscita della prima stagione a fine maggio 2023. Le riprese si sono svolte nella primavera estate del 2024 poche settimane dopo la quarta operazione al cuore per l’attore.

La prima volta di Schwarzenegger in una serie tv

Per l'attore ed ex Governatore della California, Fubar rappresenta la prima esperienza come protagonista di una serie tv, ma non è certo il primo progetto che lo vede nel ruolo di agente segreto.

Sebbene la sua straordinaria carriera sia iniziata con il cinema d'azione negli anni '80 e '90 e conti già diverse parti ironiche (“I gemelli” e “Un poliziotto alle elementari”) per il gigante di origini austriache Fubar segna un cambiamento significativo che lo ha portato a confrontarsi con un formato narrativo diverso, pur mantenendo il suo carisma e l'intensità che lo hanno reso famoso in film come Terminator e True Lies.

Azione e risate per una serie il cui titolo si rifà proprio all’acronimo gergale militare “Fubar” che in italiano significa grossomodo: "Mandato completamente in malora". A 77 anni, Schwarzenegger sarà ancora in grado di sorprendere? Con la seconda stagione di Fubar lo scopriremo presto.