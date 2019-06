© Riproduzione riservata

"Abbiamo sempre temuto che i poteri di Elsa fossero troppo grandi per questo mondo, ora dobbiamo sperare che siano sufficienti": è la frase che viene pronunciata nel trailer ufficiale di 'Frozen II - Il segreto di Arendelle', film d'animazione targato Walt Disney Pictures e sequel del successo planetario uscito nel 2013 (chi non ricorda la canzone canzone 'Let It Go'?).Ritroviamo la principessa Anna e la regina Elsa a qualche anno di distanza dagli eventi narrati nel primo 'Frozen': a quanto pare gli equilibri famigliari fra le due sono ormai una cosa acquisita e altrettanto si può dire del legame con gli amici, le renne e i pupazzi di neve. Una misteriosa minaccia esterna rischia però di mettere in pericolo tutto questo (la Arendelle che compare nel titolo è la loro terra natale).Con le parole del vecchio sasso saggio, pronunciate nel trailer: "Elsa, il passato non è quello che sembra: devi scoprire la verità. Recati a nord, oltre le terre incantate e verso l'ignoto, ma fai attenzione". E poi, rivolgendosi ad Anna, che ovviamente decide di accompagnare la sorella e di proteggerla: "Abbiamo sempre temuto che i poteri di Elsa fossero troppo grandi per questo mondo, ora dobbiamo sperare che siano sufficienti".Il box-office mondiale di 'Frozen' ha fatto segnare uno strabiliante incasso di 1,2 miliardi di dollari, a fronte di un budget da 150. Di conseguenza la squadra responsabile del successo è stata confermata alla guida del sequel: ritroviamo il produttore Peter Del Vecho e i registi Jennifer Lee e Chris Buck.Unico cambiamento è l'ingresso della sceneggiatrice Allison Schroeder, che ha conquistato una candidatura agli Oscar grazie a 'Il diritto di contare' e che nel caso di 'Frozen 2' ha sostituito la Lee in fase di scrittura.