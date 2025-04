Frontiers Festival. Tre giornate con l’hard rock

Con la primavera che inizia a farsi sentire in Lombardia, torna l’attesissimo Frontiers Rock Festival a Trezzo sull’Adda. Un vero e proprio pellegrinaggio per gli appassionati dell’hard rock melodico che, a partire da oggi e fino a domenica, vedrà alternarsi sul palco nomi di culto come gli Asia, con la loro miscela sofisticata di rock progressivo e pop, i Pride Of Lions, portabandiera di un songwriting potente e melodico, e gli iconici canadesi Honeymoon Suite. Protagonisti della prima giornata anche i tedeschi Bonfire, con la loro energia inossidabile, gli svedesi Shakra Art Nation, capaci di unire potenza e melodia, e gli emergenti Fans Of The Dark.

Domani sul palco saliranno i Winger, maestri del guitar-driven rock, i melodici Treat, gli inglesi FM, con le loro armonie vocali raffinate, e gli svedesi Crazy Lixx, la potente voce di Chez Kane, il rock energico dei Girish & The Chronicles e l’esordiente Cassidy Paris. La chiusura del Frontiers Rock Festival sarà affidata a vere e proprie leggende del genere: gli Harem Scarem, con il loro hard rock melodico di alta classe, Mike Tramp’s White Lion, con i classici indimenticabili della band statunitense, e la voce potente di Robin McAuley. Non mancheranno le performance di Storace, con il suo rock grintoso, l’eclettico Ronnie Romero, i promettenti The Big Deal e i melodici Seventh Crystal.

Ma il rock non si confina solo ai festival; c’è grande curiosità al Fabrique di Milano per il concerto domani alle 21 degli Inhaler, capitanati da Elijah Hewson, figlio di Bono Vox degli U2. Dopo una serie di concerti di successo nel 2023, la band irlandese torna con il nuovo singolo ‘Your House’, anticipazione del terzo album ’Open Wide’.

Domenica 27 aprile all’Unipol Forum di Assago sarà la volta dei The Lumineers. La band due volte nominata ai Grammy Awards, forte di ben 24 brani al vertice delle classifiche radiofoniche, si esibirà per un’unica imperdibile data. Lunedì, sempre all’Unipol Forum, torneranno i Twenty One Pilots. Il duo statunitense, vincitore di un Grammy Award nel 2017, porterà sul palco il suo sound inclassificabile, una miscela esplosiva di alternative rock, hip hop, elettronica, pop e punk. L’occasione sarà unica per ascoltare dal vivo, per la prima volta dopo la sua uscita a maggio, i brani del nuovo album ’Clancy’.

La settimana successiva, sempre all’Unipol Forum, saranno protagonisti i Ghost, domenica 4 maggio. La band svedese, celebre per la sua teatralità e il suo heavy metal dalle venature occulte, approderà in Italia per un’unica data del suo ’World Tour 2025’. Questo tour segna la prima uscita dei Ghost dopo il successo del ’Re-Imperatour’ del 2023, immortalato nel recente film ’Rite Here Rite Now’. L’atmosfera carica di mistero e la potenza della loro musica promettono uno spettacolo indimenticabile.

Per chi ama le sonorità più alternative, sabato Ermal Meta si esibirà al Teatro Carcano di Milano, il giorno successivo spazio al ’Nero a Metà Experience’.

Gli eventi previsti per la giornata di domani potrebbero subire modifiche per il lutto nazionale stabilito in occasione dei funerali del Santo Padre.