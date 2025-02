Friggitrice ad aria . Istruzioni le ricette

È, senza dubbio, l’alleato in cucina più in vista del momento. La friggitrice ad aria – privilegiata per la cottura di molti piatti, in particolare di quelli che esigono croccantezza – sembra rispondere in pieno alle esigenze dei buongustai in costante ricerca di cibi appetitosi, ma meno grassi, e di strategie salva-bolletta. Quali sono i segreti per utilizzarla al meglio? Ne parliamo con Lorita Russo, autrice del libro I miei menu con la friggitrice ad aria (Rizzoli editore), diventata, grazie al popolo del web, una guru in materia. "Sono da sempre una cuoca appassionata – racconta –. Diversi anni fa avevo aperto un blog, chiamato ’Facili idee’, dove pubblicavo ricette varie. Poi, l’incontro con la mia prima friggitrice, molto diversa da quelle attualmente in commercio, ha segnato l’inizio di un nuovo interesse, da cui sono nati i gruppi social su cui dispenso i miei consigli".

Lorita, ci sono alimenti che non possono essere cotti nella friggitrice ad aria?

"Bisogna escludere tutte le preparazioni su base liquida, come le zuppe, le creme e la polenta. E le ricette dove si deve usare il latte".

Come regolarsi con l’olio?

"Con le verdure va sempre utilizzato, per evitare che si secchino, anche se in quantità minima e, preferibilmente, in versione spray. Due o tre spruzzate, quantificate, non arrivano neanche a un cucchiaio. Stessa cosa per gli alimenti impanati in casa, come le cotolette. I cibi impanati, ma acquistati al supermercato – ad esempio i bastoncini di pesce – non hanno invece bisogno di essere unti in quanto già precotti. L’olio, quando serve, può essere distribuito anche con un pennello per alimenti".

Quali sono le teglie adatte?

"Tutte quelle utilizzabili nel forno tradizionale. Via libera quindi ai contenitori in pirex, in ceramica e in alluminio, compreso quelli usa e getta. Sì anche al silicone, tranne che per le torte. In questo caso le migliori teglie sono quelle in alluminio antiaderente rigide, non usa e getta, adatte a tutte le tipologie di friggitrice ad aria".

Le pietanze vanno girate in cottura?

"Sempre, altrimenti la parte inferiore non cuoce bene, anche quando si utilizza una friggitrice con doppia resistenza. A eccezione, ovviamente, di torte, timballi e lasagne, che non vanno mai girati".

La sua ricetta della ’pizza liquida’ è ormai virale...

"C’è un grande interesse nei confronti di questa preparazione che ha il grande vantaggio di poter essere portata a tavola in pochi minuti perché si impasta rapidamente, non richiede lievitazione e può essere condita come una pizza normale, con pomodoro e mozzarella. Ho impiegato anni per mettere a punto la ricetta definitiva. Sto studiando altre varianti. Nel mio libro ho inserito anche la versione veloce della parigina, che utilizza la base della pizza liquida ma viene farcita con provola, mozzarella, prosciutto cotto e ricoperta con pasta sfoglia. Un altro piatto della tradizione, realizzabile a tempo di record, proprio grazie alla friggitrice ad aria".