Fraschini, la stagione al via. Si parte con ’L’elisir d’amore’

di Manuela MarzianiSi alza il sipario sulla stagione teatrale 2025/2026 del teatro ’Fraschini’. ’Il tuo posto di benessere’ è il titolo che è stato dato al cartellone presentato come un invito a ritagliarsi uno spazio rigenerante, di bellezza e riflessione. Stasera alle 20 e domenica alle 15 si comincia con L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti diretta da Enrico Lombardi con la regia di Andrea Chiodi. Don Quichotte di Jules Massenet sarà la seconda opera in programma, (31 ottobre e 2 novembre), direttore Jacopo Brusa, direttore artistico della programmazione musicale del teatro ’Fraschini’.

La nuova produzione del teatro vedrà alla regia Kristian Frédric che dirige la compagnia Lézards Qui Bougent dal 1989, festival di performance, decorato con il Chevalier des Arts et des Lettres in Francia. Terzo appuntamento con I Puritani di Vincenzo Bellini in scena il 20 e 22 novembre, direttore Sieva Borzak, italo-russo che ha lavorato con Riccardo Muti. La regia sarà affidata a Daniele Menghini. Il 20 e 22 dicembre in scena il Nabucco di Verdi, diretta da Federico Maria Sardelli per la regia di Federico Grazzini. Chiuderà la stagione il 15 e 17 gennaio Carmen di Georges Bizet, direzione di Sergio Alapont, regia di Stefano Vizioli.

Torna nel 2026 la Rassegna Solisti d’Orchestra: i Solisti di Pavia presentano un nuovo ciclo di concerti che vedranno un ’solista ospite di fama internazionale’ per ogni appuntamento a partire dal 21 gennaio, con Kevin Spagnolo al clarinetto. Nove titoli in cartellone per la stagione di prosa: l’apertura il 14 novembre con Franco Branciaroli, protagonista di Sior Todero Brontolon di Goldoni. La Compagnia Teatro dell’Elfo torna in scena con Amadeus di Peter Shaffer dal 12 dicembre; dal 23 gennaio L’empireo per la regia di Serena Sinigaglia; Alessandro Haber protagonista dal 6 febbraio de La coscienza di Zeno di Italo Svevo; Natalino Balasso si confronta con Eduardo de Filippo ne La Grande Magia (dal 13 febbraio); il classico Misantropo per la regia di Andrée Ruth Shammah (dal 27 febbraio); Paolo Fresu interpreta Kinds of Miles dal 13 marzo; Gianni Fantoni sarà Fantozzi dal 27 marzo; Flavio Insinna porterà in scena una commedia di Nino Manfredi, Gente di facili costumi (dal 10 al 12 aprile). Prevista poi una stagione di danza, una dedicata ai musical e all’altro teatro. Non mancheranno serate speciali: il Coro di voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala (12 ottobre), i Cameristi della Scala (6 novembre), Toni Servillo con una produzione del Piccolo Teatro di Milano (sabato 8 novembre).