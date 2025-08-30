Frankenstein secondo Guillermo Del Toro: “I mostri di oggi? Sono in giacca e cravatta”

Venezia, 30 agosto 2025 – “Ho tranquillizzato Netflix, dicendo: 'Non preoccupatevi dell'algoritmo perché questo film cambia genere ogni dieci minuti'. È tratto da un libro, ma è un'esperienza completamente diversa”. Guillermo Del Toro si concede una risata nel parlare della sua collaborazione con il colosso streaming che distribuirà 'Frankenstein', adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Mary Shelley del 1818 presentato in concorso a Venezia 82.

Guillermo Del Toro a Venezia 82

Un progetto nato moltissimi anni fa, quando un Del Toro bambino vide per la prima volta i film di Frankenstein diretti da James Whale rimanendo folgorato dalla sua storia. “Qualunque cosa pensiate di vedere, vedrete qualcosa di diverso”, spiega il regista al gruppo di giornalisti che lo incontra prima della conferenza stampa ufficiale. “È un film che ha vissuto con me sin da quando ero piccolo e il DNA di una diciannovenne inglese si è riempito del DNA di un bambino messicano di sette anni. Io sono la creatura, sono Victor, sono Elizabeth. Sono ogni personaggio. Si tratta di un dialogo con me stesso attraverso i decenni quando ho imparato cosa significava essere figlio, essere padre, andare avanti. Sono queste le cose che vi dovete aspettare. È la mia voce e per farlo ho avuto il miglior cast, i migliori collaboratori e la miglior troupe possibile che ho distillato in trent'anni di lavoro. Ogni volta che facevo un film dicevo: 'Tu farai questo, tu farai quest'altro'. Quando arrivo nella terra santa di Frankenstein, porto le persone migliori”.

Nel film seguiamo uno scienziato brillante ma egocentrico interpretato da Oscar Isaac che dà vita a una creatura, ma l'esperimento porterà entrambi alla rovina. “È stata un'esperienza ipnotica, psichedelica, incredibilmente emozionante, occulta. A volte sembrava che ci fossero all'opera forze incontrollabili e misteriose. Eravamo tutti molto sincronizzati nel realizzare quello che sapevamo essere il sogno di una vita di Guillermo”, spiega l'attore.

“Abbiamo riso così tanto per un materiale così oscuro. C'era una sorta di gioia esuberante intorno a tutto ciò che facevamo. La sveglia suonava alle quattro del mattino, ma io non vedevo l'ora di entrare sul set per vedere cosa sarebbe successo”. A dare voce e corpo alla creatura Jacob Elordi, impiegato in una prova fisicamente ed emotivamente impegnativa oltre che diversa da qualsiasi altro ruolo affrontato finora.

“È il mio sogno da quando avevo 14 anni. Da Blockbuster ero sempre nella sezione horror perché mia madre mi lasciava guardare qualsiasi film vietato ai minori 15 anni. Non ho ancora realizzato di essere nel Frankenstein di Guillermo Del Toro”, confessa l'attore. “Ma con questo onore è arrivata una grande pressione e responsabilità. Eravamo tutti concentrati nel riuscire a impersonare e incarnare nel modo più giusto i nostri personaggi. È una storia che ha completamente trasformato la sua vita. Niente di tutto questo mi è sfuggito, come so che non è sfuggito alla troupe. I primi due giorni sul set sono rimasto davvero colpito da quanto fosse concentrata. C'era un grande silenzio, non volevamo sbagliare”.

Da sempre la filmografia del regista messicano è dalla parte dei diversi, di chi è considerato un mostro dalla società perché non conforme ai canoni universalmente accettati. Ne è un esempio il suo film da Oscar, 'La forma dell'acqua'. In 'Frankenstein' porta sullo schermo la storia del “diverso” per eccellenza che sviluppa emozioni e intelletto, ma che agli occhi degli uomini non è altro che una creatura spaventosa e raccapricciante. “I mostri di oggi nel mondo reale indossano giacca e cravatta, non sono frutto di effetti speciali”, ci tiene a specificare Del Toro. 'Ecco perché quando scelgo gli attori, scelgo i loro occhi e l'umanità che ne traspare. Bisogna saperla accogliere insieme alla diversità e alla moltitudine di terrore che fa parte di noi. Ho scelto di credere nella possibilità dell'incontro tra due individui, Victor e la creatura, che di per sé non sarebbero mai riusciti a incontrarsi su un terreno pacifico, al contrario di quanto accade nel film. Questo significa che è sempre possibile riuscire a creare uno spazio fertile per la pace. Jean Paul Sartre diceva che l'inferno è nell'altro. Io dico che la salvezza è nell'altro”.