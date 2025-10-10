Franke Home Solutions. Un nuovo showroom nel cuore di Fabriano

Nel cuore di Fabriano, città simbolo dell’eccellenza manifatturiera italiana, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo showroom di Franke Home Solutions, un evento che ha celebrato al contempo i 70 anni di Faber, brand storico dell’aspirazione domestica. Un doppio appuntamento che segna l’inizio di un nuovo capitolo per la divisione del gruppo Franke dedicata alla casa e alla cucina residenziale. Con una superficie di oltre 650 mq e più di 130 prodotti esposti, il nuovo showroom si configura come un hub esperienziale, ideato per raccontare l’integrazione tra estetica, funzione e innovazione. Progettato in collaborazione con lo studio Uniplan, lo spazio segue le linee guida architettoniche dei flagship store Franke nel mondo, come quello in via Pontaccio a Milano, ma con un focus speciale sull’aria, omaggio alla vocazione di Faber e alla centralità del trattamento dell’aria per la divisione.

"Questo showroom – ha dichiarato Dino Giubbilei, VP Marketing & Digital di Franke Home Solutions – rappresenta un traguardo importante. Non solo perché celebra il nostro know-how nella ventilazione domestica, ma perché diventa un centro di competenza a disposizione dell’intero gruppo, dove progettisti, rivenditori e architetti potranno toccare con mano le nostre tecnologie". Il percorso si snoda in tre macro-aree tematiche. La prima è dedicata al brand Franke, presentato attraverso il concept "system provider": una visione che punta a integrare ogni elemento della cucina in un sistema coerente, elegante e funzionale.

L’installazione di punta è la Mythos Masterpiece, un’isola scenografica declinata in finiture metalliche coordinate, che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali. Segue la Water Competence Area, uno spazio dedicato alla competenza Franke nel trattamento dell’acqua, dove spicca il rivoluzionario Mythos Water Hub, un miscelatore multifunzionale capace di erogare acqua filtrata, frizzante, bollente o refrigerata direttamente dal rubinetto. L’area Faber, invece, è pensata come uno spazio luminoso, arioso e aperto, a sottolineare la missione dell’azienda come "Air Expert" del Gruppo. Fondata nel 1955 da Abramo Galassi, Faber ha introdotto nel 1958 la prima cappa aspirante modernamente intesa, trasformando Fabriano in un distretto industriale leader nel settore. Dal 2005 fa parte del gruppo Franke e oggi il brand è presente in Europa, India, Nord America e altri mercati strategici. "In questo showroom raccontiamo 70 anni di storia, tecnologia e design – ha affermato Paolo Cacciamani, Marketing P&C Manager di Franke Home Solutions, durante la cerimonia – Ogni installazione mostra l’evoluzione del nostro pensiero progettuale, dove estetica e performance si fondono in modo unico".

Tra i modelli iconici spicca la cappa Modular, premiata con il "Red Dot Best of the Best", e l’edizione speciale Beat XL Dark Forest, che celebra i 70 anni di Faber con un design sofisticato e un logo commemorativo. Presenti all’inaugurazione anche i sindaci di Fabriano e di Sassoferrato, oltre alla stampa nazionale e a centinaia di dipendenti. Oltre a essere uno spazio espositivo, il nuovo showroom sarà un polo per eventi, showcooking e formazione, con visite personalizzate e incontri a tema.