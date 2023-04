Frangia a tendina: la preferita di vip e influencer

Miley Cyrus, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Dakota Johnson, Monica Bellucci, Penelope Cruz: è lunga la lista delle celebrities che amano portare la frangia a tendina. Conosciuta anche con il termine francese “dentelé” o con l’espressione anglosassone “curtain bangs”, si tratta di una delle tendenze sul fronte dei capelli e dell’hair styling più diffuse anche in Rete e sui social, come mostrano le bacheche di molte influencer.

Perché piace la frangia a tendina

La frangia a tendina è femminile e dà subito un’aria sbarazzina e giovanile. Non necessita di troppe cure e, a differenza della classica frangetta, non richiede sforbiciate e aggiustamenti mensili dal parrucchiere. A rendere famoso questo tipo di frangia è stata l’icona del cinema francese e non solo, Brigitte B.B. Bardot, negli anni ‘70.

Com’è la frangia a tendina

La frangia a tendina viene definita così dal momento che si tratta di una frangia lunga aperta sulla fronte, più lunga alle estremità, con leggere scalature, e più corta nella parte centrale. Dunque incornicia il viso come se, appunto, si trattasse di una tendina.

A chi sta bene la frangia a tendina

Uno dei punti di forza della frangia a tendina è che può essere personalizzabile in base alla tipologia dei propri capelli e alla forma del proprio ovale. La bellezza di questo modello di frangia è che è versatile e sta bene a tutte, valorizzando le caratteristiche del proprio viso e ridimensionando i limiti: se hai un viso lungo, il “dentelé”, soprattutto se sfilato, ti aiuta a sfinarlo, se, invece, hai un viso squadrato, ti aiuta ad addolcire zigomi e altri lineamenti. - Se hai i capelli lisci, puoi permetterti di portarla lunga, mettendo lo sguardo in primo piano; - se hai i capelli ricci, è meglio lasciare ricadere le ciocche ribelli vicino alle tempie, ai lati della fronte; - se li hai fini e sottili, la frangia a tendina può essere un trucco per dare più volume alla chioma. Se ti piacciono i capelli corti, l’ideale sarebbe un caschetto leggero e sfilato. Per i capelli lunghi, invece, va bene la frangia a tendina lunga, che copre occhi e sopracciglia e “riempie” i lati. Se poi sei indecisa tra frangia e ciuffo, la “curtain bangs” (un po’ più corta e bombé del classico ciuffo) è perfetta.

Frangia a tendina: bon ton o rock?

La frangia a tendina è ideale anche per esaltare la tua personalità. Se ti senti più un tipo bon ton e ami il vintage, portala più rifinita e lavorata, con una piega più sostenuta. Se invece sei più rock, puoi optare per un look morbido e naturale, dal taglio irregolare (“shag bang”). La scorsa estate impazzava la “chin bang”, allungata fino al mento e adatta soprattutto ai tagli “pieni” ad altezza spalla.

Come asciugare bene e mettere in piega la frangia a tendina

Tutto sta nel taglio, ecco perché se vuoi la frangia a tendina è bene non affidarti al fai-da-te, ma metterti nelle mani di un professionista dell’hair styling. Se è fatta bene, questa frangia ti richiederà davvero poca manutenzione casalinga e una piega rapida e semplice. Per asciugarla bene ti conviene usare una spazzola piatta o le dita e asciugarla ciocca per ciocca in modo naturale, facendo dei piccoli torchon, e procedendo così via via fino alla fine. Un buon prodotto anti-crespo sarà tuo alleato.