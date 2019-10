Lucca, 30 ottobre 2019 - Un maxifrancobollo da Guinness dei primati per festeggiare gli 85 anni di Paperino. Un omaggio speciale, quello che Walt Disney Company Italia, Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane hanno presentato ieri per l'inaugurazione di Lucca Comics & Games, conquistando appunto il Guinness World Record per il francobollo più grande del mondo, 4 metri e 107 centimetri di lato. A questo si affiancano otto francobolli 'normali' da 1,10 euro dedicati sempre a Paperino e alla sua famiglia, da Archimede Pitagorico a Nonna Papera e Ciccio, da Gastone ai nipotini Qui, Quo, Qua, passando ovviamente per Zio Paperone, Paperina e Paperinik. La tiratura del "foglietto" è di 300mila esemplari. A disegnare questi omaggi è stato il maestro Giorgio Cavazzano, un decano delle matite italiane, che ha legato la sua carriera a Paperino e Topolino, sempre più apprezzato da lettori e addetti ai lavori.



Maestro Cavazzano, si è chiesto il perché di un successo così longevo del papero della Disney?

“É un successo che è destinato a durare per altri 85 o 100 anni, perché Paperino appartiene al nostro dna. Irascibili, stanchi, latini: Paperino siamo noi. Poi, certo, qualcuno più fortunato ha uno zio straricco, ma non è il mio caso (ride, ndr)”.

E per lei cosa significa questo personaggio?

“La mia carriera in Disney è iniziata proprio con una storia di Paperino e Paperoga, diciamo che questi due personaggi mi hanno messo sulla strada giusta. Sarà per questo che sono loro molto affezionato”.

Gli autori Disney italiani sono considerati un po' da tutti i migliori del mondo. Come mai?

“La ragione è prima di tutto storica, non siamo solo navigatori ma anche grandi artisti. Raccontare una storia con una sequenza di vignette, in fondo, si avvicina un po' a certi quadri del medioevo. Non vorrei far venire un colpo a qualche storico dell'arte, ma lo stesso Giotto, nella Cappella degli Scrovegni, usa il modo di raccontare del fumetto. I talenti della nona arte, in Italia, sono tantissimi: Manara, Toppi, Pratt, Battaglia, impossibile elencarli tutti. E, nell'umoristico, anche gli autori Disney fanno la loro parte”.

Come è nato il superfrancobollo da Guinness?

“Ho voluto ritrarre Paperino sulla sua auto 313 che sorvola l'Italia. Non è un caso che sia collocato nel centro del Paese, tra Umbria, Toscana e Abruzzo, sono territori che ho sempre adorato”

Com'è la giornata lavorativa di Giorgio Cavazzano?

“Mi alzo presto, al mattino, 7-7.15 circa. Leggo un quotidiano – rigorosamente cartaceo – e, dopo aver salutato mia moglie, verso le 8.30 mi metto al lavoro, comincio a schizzare i fogli, cancello, ripasso e alla fine escono queste meraviglie che fanno felici tanta lettori da anni”.

Quali sono le sue influenze principali, i suoi maestri?

“Sono tantissimi, ne cito solo alcuni. La scoperta più importante è stato Ferdinand H. Horvath, a cui viene attibuita la creazione di Paperino. E poi Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, che mi è sempre piaciuto moltissimo, Barks, ma più per la costruzione delle storie che per i disegni. E poi, ovviamente, Romano Scarpa, che è stato davvero il mio maestro. Abitavamo a Venezia, città particolarmente fortunata perché patria di Hugo Pratt e di molti altri disegnatori Disney. Sarà la salsedine della laguna....”.

A quali sue storie è più legato?

“La mia prima storia, pubblicata nel 1967, 'Paperino e il singhiozzo a martello', poi 'Zio paperone e il terzo Nilo' (1999, su testi di Corteggiani), graficamente è quella che mi ha dato più soddisfazione, e infine 'Zio Paperone e il veliero d'argento' (2012), l'ultima gemma scritta da Rodolfo Cimino prima che se ne andasse”

Cosa consiglierebbe a un disegnatore in erba?

“Di non pensare di essere già un grande artista a 15-20. E poi di guardarsi in giro con curiosità, che è il motore della scoperta. E poi bisogna copiare, copiare, copiare e studiare, studiare, studiare”.