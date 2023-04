Franco, e tutto il resto è noia

di

Pupo

Sono passati poco più di dieci anni senza Franco Califano. Pensando a lui, ho aperto il libro dei ricordi e ho ritrovato questo racconto.

“Stasera qui, al tavolo dello chemin-de-fer del Casinò di Venezia, c’è una strana atmosfera. Una signora sulla quarantina, molto affascinante, siede accanto al marito. Ogni tanto il mio sguardo si incrocia con il suo e poi, via via gli sguardi si intensificano. Sono eccitatissimo. A un certo punto mi alzo dal tavolo e vado verso la toilette. Lei mi segue e, nell’arco di pochi minuti, tutto si consuma e tutto torna come prima. Come se nulla fosse accaduto. Ecco, adesso capisco cos’è la vita. È la somma di momenti come questo”.

Tutto il resto, come appunto cantava il mitico Califfo, è noia.