Morto suicida l’attore Francisco San Martin: recitò anche in Beautiful

Los Angeles, 21 gennaio 2025 – Lutto nel mondo della televisione per la prematura scomparsa di Francisco San Martin. L’attore, 39 anni, noto al grande pubblico per i suoi ruoli nelle soap opera “Il tempo della nostra vita” e “Beautiful”, oltre che per la partecipazione a “Jane the Virgin”, è stato trovato senza vita nella sua villa di Los Angeles.

Cosa è successo?

Il corpo senza vita di San Martin è stato scoperto lo scorso 16 gennaio da un parente, allertato dagli amici dell’attore che si erano preoccupati per l’assenza di notizie da parte sua. La notizia del decesso, però, è stata diffusa solo nelle ultime ore, quando le autorità hanno reso nota la causa della morte attribuita a un suicidio per impiccagione. Al momento, le motivazioni che avrebbero portato l’attore a compiere questo tragico gesto restano sconosciute: sono in corso le indagini per chiarire tutti i dettagli.

La carriera di Francisco San Martin

Nato a Maiorca il 27 agosto 1985, Francisco San Martin ha iniziato la sua carriera giovanissimo, calcando i palcoscenici del teatro spagnolo e apparendo nelle produzioni televisive locali. All’inizio del 2000 si trasferì a Hollywood, dove divenne un volto noto della tv americana grazie alla partecipazione nella soap opera “Il tempo della nostra vita”. Tra il 2010 e il 2011 interpretò il ruolo di Dario Hernandez, conquistando il pubblico con la sua presenza carismatica.

Nel 2017 apparve in “Beautiful”, vestendo i panni di Mateo, il giardiniere di casa Forrester coinvolto nelle trame della perfida Sheila Carter Sharpe. Negli ultimi anni, aveva preso parte anche alla telenovela “Jane the Virgin”, recitando accanto a Gina Rodriguez nelle stagioni terza e quarta.

Francisco era anche un modello affermato: dopo un periodo trascorso in Argentina, lavorò a Madrid, dove si avvicinò alla recitazione grazie a corsi che cambiarono il corso della sua vita professionale.

Reazioni dal mondo dello spettacolo

La notizia della morte di Francisco San Martin ha lasciato sgomenti colleghi e fan. Camila Banus, co-protagonista nella soap “Il tempo della nostra vita”, ha condiviso un sentito messaggio su Instagram: “Pepe, cosa posso dire se non che ti amo e riposa in pace, amico mio. Ti voglio tanto bene, avrei voluto dirtelo di più”, accompagnando il post con una foto insieme a lui.

Molti altri attori e amici hanno espresso il loro cordoglio sui social, ricordando Francisco non solo per il suo talento ma anche per le sue qualità umane. “Ha lasciato un vuoto incolmabile nei nostri cuori”, ha scritto un collega vicino all’attore. Il pubblico ha reagito con messaggi di affetto e incredulità, testimoniando l’impatto che Francisco aveva avuto sulle loro vite. Tra i fan, in molti lo ricordano rendendogli omaggio con parole di stima e affetto. Il mondo dello spettacolo si stringe attorno alla sua famiglia e agli amici più cari.