Francis Ford Coppola e i “comportamenti inappropriati” sul set: spuntano due video in cui bacia attrici

Roma, 27 luglio 2024 – Baci e atteggiamenti di confidenza sul set di "Megalopolis", l'epopea di fantascienza girata e interamente finanziata da Francis Ford Coppola. Il premio Oscar, consacrato da pellicole come la trilogia del Padrino e Apocalypse Now, ritenuto uno dei migliori registi di tutti i tempi, finisce sul banco degli accusati dopo la pubblicazione su Variety di due video, girati da un membro della troupe l'anno scorso durante le riprese di una scena di baccanale in un night club. Immagini imbarazzanti che sembrano confermare le recenti accuse di comportamenti inappropriati con giovani attrici sul set. “La scena in questione – si legge sulla rivista americana –, che vede protagonista l'attrice Nathalie Emmanuel, è stata girata il 14 febbraio 2023 al Tabernacle, una sala da concerto di Atlanta. Il foglio di chiamata, che Variety ha esaminato, dice che le attrici che interpretano le frequentatrici di feste erano state ‘autorizzate per nudità in topless’ mentre altre nella scena erano state ‘autorizzate per essere poco vestite’".

In particolare, secondo quanto riferito da due diverse fonti a Variety, Coppola sembrava agire impunemente sul set di Megalopolis. Una pellicola che, a differenza di altri film, il regista premio Oscar ha finanziato personalmente per intero con un budget di 120 milioni di dollari. Quindi non c'era nessuno dei tradizionali controlli. "Con chi avrebbero dovuto lamentarsi le comparse: con Coppola e denunciare Coppola a se stesso?" osserva la seconda fonte sentita da Variety. Sempre secondo la ricostruzione della rivista, Samantha McDonald e Ashley Anderson, le due coordinatrici dell'intimità che hanno lavorato al film non erano presenti sul set il giorno della scena del nightclub.

"Ho lavorato con registi davvero importanti e questo comportamento è insolito: il massimo che abbia mai visto fare a un regista è dire qualcosa come, 'energia, ragazzi'", ha detto una fonte. "Non ho mai visto nessuno sul set toccare un attore, e questo comprende anche gli operatori di ripresa", ha aggiunto. Le clip sembrerebbero confermare un recente scoop del Guardian, secondo cui l'85enne regista "ha cercato di baciare alcune delle comparse femminili in topless e poco vestite" e ha detto loro che "stava 'cercando di metterle nell'umore giusto'". La denuncia del Guardian è uscita poco prima che "Megalopolis" avesse la sua prima mondiale in concorso a Cannes.