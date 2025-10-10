Francesco Recami: la miseria e la nobiltà della commedia umana

È difficile scrivere di un amico che ci lascia. Perché questo era per me Francesco Recami, fin dagli anni della prima gioventù. Morto ieri nella sua Firenze dopo una lunga malattia a soli 69 anni, Francesco Recami era un giallista atipico: nei suoi “thriller“ (pubblicati da Sellerio, i più famosi quelli della serie “milanese“ della Casa di ringhiera) in genere non c’era il morto, non c’era l’investigatore, non c’era l’investigazione e non c’era neanche la soluzione. I gialli di Recami, così come la serie delle iconoclaste “commedie nere“ fino ai romanzi (da recuperare immediatamente il clamoroso “Wunderland”, 2024) brillano delle sue qualità di scrittore, della sapienza con cui si serviva dei generi narrativi per raccontare la commedia umana, la miseria e la nobiltà dei suoi protagonisti. Lucido, implacabile nel dar vita con ironia alle nostre debolezze, tic, paure, ma insieme mosso da una evidente empatia verso il mondo che descriveva.

Francesco Recami era un uomo schietto e generoso, dotato di un’intelligenza acuta sorretta da una vasta e profonda cultura. Dai frammenti presocratici alle ultime teorie della fisica, appassionato camminatore delle nostre montagne Recami non aveva mai smesso di esplorare i sentieri della conoscenza. Severo nei giudizi, mai banale, la battuta pronta da buon fiorentino, curioso e sempre pronto a documentarsi con scrupolo prima di scrivere. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa quanto ricca, anche se a volte spigolosa per la sua franchezza, fosse una conversazione con lui. E quanto il suo sguardo attento sul mondo e le persone diventasse fonte di ispirazione per il suo lavoro.

Ci mancherà, l’uomo e lo scrittore.

Carlo Pestelli