Francesco Pannofino: “Che voce da chierichetto. In via Fani fu terribile”

Milano, 19 maggio 2025 – Francesco Pannofino è il testimonial della campagna per sensibilizzare possibili pazienti e medici sulla malattia oculare tiroidea (acronimo inglese Ted), una patologia poco conosciuta quanto subdola. On line si trovano otto episodi video e il podcast ‘A tu per tu con Ted’.

Lei ha prestato la voce a tanti personaggi e attori famosi, ma è la prima volta che la sua diventa la voce di una malattia.

“Ho accettato perché mi sembra una bella iniziativa per fare informazione circa un disturbo poco conosciuto che anche io ignoravo. Il mio è un personaggio interessante, perché è furbo, scaltro, subdolo, cerca di sfuggire alle ricerche della scienza. È una malattia difficile da diagnosticare e da curare. Si calcola che in Europa ne soffrano 8-9 persone su 10mila”.

Di cattivi ne ha interpretati molti, sul grande schermo.

“Per esempio Sbudella in L’era glaciale 5, lo scimmione”.

Gli attori da lei doppiati che ha amato di più?

“Denzel Washington e George Clooney”.

Da giovane lei ha doppiato anche ruoli nei film hard.

“Ero giovanissimo. Allora i film porno erano una vera industria, i pornoattori guadagnavano moltissimo. Lavoravo al sabato, prendevo 30mila lire per quattro ore. Tutti pensano che fosse eccitante, macché, dopo quattro ore uscivo in iperventilazione e dopo 240 minuti di fiati ero distrutto”.

Lei ha fatto e fa molto teatro. Ha detto che la risata è una droga.

“Lo è anche il silenzio. Quando sul palco stai dicendo una cosa importante e tutto il pubblico è in apnea, e nessuno tossisce: un momento magico. La battuta che fa ridere è entusiasmante, ma può capitare che una sera, alla battuta che di solito funziona, non rida nessuno, perché magari l’hai detta male, o con i tempi sbagliati, e ci resti malissimo”.

Suo padre era carabiniere, un po’ scettico sulle sue aspirazioni artistiche.

“Era un po’ perplesso, ma posso dire che ho goduto grande libertà di scelta. Si sa come sono i genitori, si preoccupano: ma ‘sto figlio cosa farà, come se la caverà quando non ci saremo più. Mia mamma invece era entusiasta”.

Con i primi guadagni cosa ha comperato?

“Un’auto. Una Dyane arancione, con la quale ho fatto una lunghissima tournée con lo Stabile di Trieste. Alla fine l’ho dovuta rottamare”.

Da giovane lei è stato testimone di un episodio tragico.

“La strage di via Fani. Io abitavo proprio in via Fani, e a quei tempi frequentavo l’Università. Di solito ci andavo in motorino, ma quel giorno era rotto. Così mi sono avviato verso la fermata dell’autobus. Ho comprato il giornale all’edicola e in quel momento ho sentito gli spari, le raffiche. Allora mi sono buttato dall’altra parte della strada e ho trascinato con me anche una vicina che stava andando in direzione contraria. Quando ho sentito che le esplosioni erano terminate sono tornato indietro e ho visto quella scena terribile”.

Frequentava l’università, ma erano periodi bui.

“Ero iscritto a matematica per avere il rinvio del militare, e avevo scelto quella facoltà perché aveva pochi esami, alla fine ne ho dati solo tre. Erano anni difficili, si sparava tutti i giorni, c’erano minacce, un clima plumbeo. Ero figlio di un carabiniere e non andavo certo in giro a dirlo”.

Politicamente come si colloca?

“Sono sempre stato moderatamente di sinistra, anche se ormai essere di destra, di sinistra... è difficile dare una definizione. Si ricorda quella canzone di Gaber, ‘destra, sinistra’? Ecco, è così”.

Che film le sarebbe piaciuto interpretare?

“’Papillon’”.

Nel ruolo di Dustin Hoffman o Steve McQueen?

“Steve McQueen, naturalmente!”.

La sua carriera di ‘voce’ è iniziata in chiesa.

“Come chierichetto. Leggevo gli atti degli apostoli, perché mi avevano detto che il Vangelo lo possono leggere solo i preti. Era una chiesa di frati”.

Come ci si accorge di avere un dono come la sua voce?

“A scuola, con gli amici. Ero un esibizionista, cercavo di far ridere i compagni. Diventare attore era il mio terzo sogno”.

Gli altri due?

“Il primo era il calcio. Ero un’ala sinistra, in quanto mancino, giocavo bene. Però allora andavano di moda gli olandesi, certi omoni alti due metri. Basso come me, o sei Maradona o lasci perdere”.

Per quale squadra tifa?

“Lazio”.

Ma lei ha vissuto i primi 14 anni a Imperia.

“Allora ero juventino. Ma, arrivato a Roma, ho capito che mi dovevo schierare per integrarmi, per farmi accettare”.

Il secondo sogno?

“Il giornalista. E un po’ l’ho anche fatto. Per un quotidiano pugliese scrivevo delle recensioni cinematografiche. Per un periodo ho collaborato anche al ‘Fatto’”.

Com’è andò quella volta con Francesco De Gregori?

“Era il mio idolo. Aveva passato tutta l’estate, durante la tournée, ad ascoltare in auto il suo album ‘Titanic’. Un giorno lo avvisto al ristorante seduto a tavola con la moglie. Allora mi fermo, scendo, gli vado incontro allargando le braccia, raggiante. E lui si è ritratto, inorridito, urlando ‘Noooo’, come se volesse dire ‘Vade retro’. L’ho rincontrato dopo tanti anni e adesso ogni volta mi abbraccia affettuosamente”.