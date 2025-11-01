“E vidi un frigorifero a Bologna”. Guccini 1949: la povertà e la speranza

Bologna, 1 novembre 2025 – Non c’è nessun balcone ma casomai una soffitta, non ci sono nobili famiglie in dissidio ma piuttosto fazioni politiche opposte, gli amanti non sono giovani adolescenti ma gente avanti con l’età. Perché in Romeo e Giulietta 1949, il piccolo libro di Francesco Guccini appena edito da Giunti, ciò che conta è quell’anno (1949, appunto) piuttosto che le figure degli innamorati. È l’anno in cui Francesco racconta dell’incontro di un bambino, lontano dal fiume e dai boschi di Pavana, con la città (in questo caso Carpi). Autobiografia? Mette le mani avanti: “In questo racconto lungo ho unito il ricordo di qualche vicenda familiare con la fantasia. In realtà, a Carpi andavo con mia madre solo per salutare i parenti e lì non ci ho mai passato settimane. È una storia che ho cullato mentre ero ricoverato in ospedale, al Sant’Orsola di Bologna. Mi ha aiutato a passare il tempo”.

L’incontro vero del piccolo Guccini con la città, ovvero con Modena, era avvenuto quattro anni prima, nel ‘45, e lo aveva molto colpito. “Nelle civiltà di pianura – dice – era tutto diverso, dalla pagnotta al vino. Eravamo abituati ad andare al pozzo a raccogliere l’acqua e ad avere animali attorno a casa e lì invece ci ritrovammo ad usare lo stesso bagno con i vicini”. Non sono giornate facili per Francesco, sotto il cielo scuro di Pavana: se ne è appena andato Piero Melandri, lo storico amico di una vita, e il dolore è forte “Era come un fratello per me, ci conoscevamo fin da bambini – ricorda –. Una volta andammo a piedi da qui all’Abetone...”.

Che mondo era quello che lei descrive rispetto all’oggi?

“C’era molta povertà, la contrapposizione politica fra democristiani, comunisti e missini era fortissima, le piaghe della guerra si avvertivano. Si coglieva però in tutti una forte speranza di cambiamento e la certezza che il peggio fosse passato. Io ricordo quando, di passaggio a Bologna, vidi in una vetrina per la prima volta un frigorifero. Abituato com’ero alla ghiacciaia di Pavana, quella mi parve una cosa da americani”.

Qualcuno ha trovato riferimenti in questo suo scritto con Pavese, Fenoglio, Gozzano... Che dice?

“Gozzano c’entra poco ma gli altri due sono autori che ascolto spesso. Dico ascolto perché purtroppo ormai non riesco più a leggere. Qualche suggestione forse l’ho assorbita dal Pavese che racconta le Langhe. Sono mondi diversi ma la vita contadina del tempo era quella. Credo siano le piccole storie a fare la Storia con la maiuscola. Lo ha sostenuto uno storico come Le Goff spiegandoci la vita quotidiana del Medioevo”.

Accennava alla contrapposizione partitica del tempo. Non c’era un clima di polemica politica rovente come adesso?

“E invece sì. Al netto delle vendette postume e dei desideri di rivoluzione proletaria, l’Italia usciva dalle elezioni del ‘48 e si avviava a entrare nella Nato. A casa mia si parlava molto di politica , come ho scritto anche nel romanzo Vacca d’un cane. Mi ricordo un foglietto del Fronte popolare con l’ immagine di Garibaldi davanti e quella di Stalin dietro, le scritte “nella cabina elettorale Dio ti vede, Stalin no“, le vignette di Guareschi. Una volta mio padre mi mandò a comprare dei cipollotti ma io, andando verso il negozio, vidi un aereo a bassa quota che lanciava volantini. Lo seguii per tutta Modena, tornai tardi e mi presi una bella lavata di capo”.

I volantini del tempo sono i social di oggi?

“Una volta si andava al bar, adesso ci si mette al computer. È orrendo. Io sono fuori da tutto ma ogni tanto viene a trovarmi un amico che mi legge gli insulti che mi rivolgono in rete. Roba da pazzi. L’altro giorno ho ricevuto una lettera con un cartoncino elegante. C’era scritto che sono un vecchio rimbambito e che per fortuna c’è Vasco Rossi. Io Vasco l’ho conosciuto da poco, ci rispettiamo...”.

Curiosità: guarda X Factor?

“Assolutamente no e non guardo più nemmeno le serie. Seguo i programmi di attualità, vedo le partite dove da juventino sto soffrendo. E intanto scrivo. Il prossimo libro si intitolerà Romeo e Giulietta 1935 e sarà ambientato a Bologna. È una vicenda che arriva da un fascicolo di storie delle case di tolleranza ma i bordelli non c’entrano”. Parliamo del governo?

“Eh no, non manifesto opinioni. Dico solo che non sono contento”.