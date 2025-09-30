"Francesco grande e contraddittorio". Barbero racconta il santo più amato

Dal 1939 è il santo patrono d’Italia, e dal 2026 il 4 ottobre, data della sua celebrazione, tornerà ad essere festa nazionale. Avverrà in un anno dal grande valore simbolico, che segna gli ottocento anni dalla sua scomparsa. Ovviamente parliamo di San Francesco, un santo che a dispetto del tempo ci sembra vicino, familiare. Alessandro Barbero gli ha dedicato una biografia – San Francesco (Laterza) – uscita da poco e già ai primi posti nella classifica dei libri più venduti.

Professor Barbero, ma siamo davvero sicuri di conoscere Francesco?

"In realtà ogni francescano che lo aveva conosciuto, dopo la sua morte lo ricordava in maniera diversa, tanto che noi storici facciamo fatica a capire se le cose che raccontano di lui siano vere oppure no. Ne viene fuori un personaggio grandioso ma pieno di contraddizioni".

Forse così è ancora più umano, con le sue asprezze e i suoi dubbi.

"Penso di sì. Del resto, ciò che i francescani non accettavano più, era che venisse fuori di lui l’immagine di un uomo che pretendeva rinunce, ascesi, penitenza. L’ordine era ormai un’organizzazione che aveva grande influenza, quindi non voleva che si ricordassero di Francesco certe fragilità e insicurezze. Ecco dunque la grande operazione di fra’ Bonaventura, che lo definisce “un altro Cristo”. E così hanno fatto sparire tutti i testi in cui si raccontava il vero Francesco, un uomo che continuamente si chiedeva se stesse facendo la cosa giusta. Per fortuna alcuni di questi libri sono venuti fuori dall’oblio".

Quali sono i testi, nel lavorare a questo libro, che più l’hanno emozionata?

"Non ho avuto l’emozione di lavorare sulle pergamene, perché “Le Vitae” di Francesco nei secoli sono state così celebri da essere stampate. Il libro più coinvolgente è stato comunque il testamento che lui dettò negli ultimi tempi della sua vita. Non aveva nulla da lasciare se non i suoi insegnamenti, ma si tratta di una sorta di autobiografia in cui cerca disperatamente di ricordare a tutti come vivevano all’inizio lui e i suoi compagni, lavorando per mantenersi. Non penso si rendesse conto che non era più possibile".

Restiamo su questa nota emozionale. Cos’è davvero a renderla felice nel suo lavoro, a farla sentire, come lei stesso ha detto, “come un bimbo che gioca coi soldatini“?

"L’incontro col pubblico. Infatti ho sempre meno voglia di fare la tv o i podcast, cose che si registrano in studio. Ho voglia di un contatto diretto col pubblico. La cosa meravigliosa è vedere centinaia di persone che ti stanno ascoltando. Per questo a teatro chiedo sempre di tenere “la mezza sala“ e non il buio assoluto".

Non trova che ci sia un grande ritorno di interesse del pubblico intorno alla storia?

"Io penso che l’amore per la storia ci sia sempre stato, lo dimostrano i tanti romanzi storici che troviamo nelle librerie. Semmai, a livello di manuali scolastici, anche per il poco tempo riservato alla materia, è difficile coinvolgere gli studenti. La storia diventa interessante quando puoi approfondire, far vedere che è fatta da esseri umani. Ma gli insegnanti hanno tempi troppo ristretti. Ecco perché a scuola risulta noiosa".

C’è qualcosa, se potesse viaggiare nel tempo, che vorrebbe vedere coi suoi occhi?

"Il sogno di uno storico sarebbe quello di entrare nell’intimità delle persone, vedere come vivevano, poter spiare una famiglia contadina del Medioevo mentre mangia, ad esempio. Penso che sarebbe più interessante della Corte di Carlo Magno".

Tornando a Francesco, voi storici riuscirete a scrostare questa patina romanzata che i francescani dell’epoca posero sulla sua figura, e che da secoli è ormai data per scontata?

"Difficile dirlo, però è bene ricordare che ogni epoca in fondo ha confezionato il suo Francesco. La gente oggi lo pensa come un precursore dell’ambientalismo, dell’animalismo, del dialogo interconfessionale. Queste cose sono in parte dei fraintendimenti nei quali cadiamo. Era un’altra epoca, non dobbiamo dimenticarci mai il contesto storico. Però a me piacerebbe che la gente continuasse ad amarlo, anche sapendo che era un uomo tormentato, a cui piaceva comandare, che a volte aveva reazioni violente, ma che era anche capace di incredibili dolcezze".