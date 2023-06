Francesco Arca: “Ho vinto i pregiudizi, finalmente un premio da attore”

Napoli, 18 giugno - Sono stati consegnati sabato sera a Napoli i Nastri d’argento per i protagonisti delle serie televisive. E un Nastro speciale, in collaborazione con Nuovo Imaie, è andato a Francesco Arca e al piccolo Mario Di Leva, appena undici anni, per la loro interpretazione nella serie "Resta con me", andata in onda su Raiuno dallo scorso febbraio. Nata da un soggetto dello scrittore Maurizio De Giovanni, la serie - diretta da Monica Vullo - vede protagonista Francesco Arca nel ruolo di un poliziotto della Squadra mobile di Napoli. A poche ore dal premio raggiungiamo al telefono Francesco Arca, 43 anni, e gli chiediamo di raccontarci le sue sensazioni.

Che cosa ama del suo personaggio in "Resta con me"?

"Mi piace che sia un uomo vulnerabile, ferito. È un giocattolo rotto, graffiato da esperienze di vita personali che lo hanno colpito duro. Un uomo ligio al dovere, anche in un momento difficile della sua vita. Che, attraverso il rapporto con un bambino, riesce a ritrovare il contatto con le proprie emozioni".

Quali indicherebbe come i momenti chiave, gli incontri fondamentali della sua carriera?

"Quello con Ferzan Ozpetek, che mi ha dato il ruolo del protagonista in ‘Allacciate le cinture’. C’è, per me, un prima e un dopo quel film: Ferzan mi ha insegnato a capire e ad amare veramente questo lavoro. E poi proprio ‘Resta con me’. Dopo la messa in onda della prima puntata, ho avuto un regalo magnifico: la telefonata di Maurizio Di Giovanni. Mi ha detto ‘grazie per avere restituito questo personaggio in tutte le sue sfumature’. Detto da chi lo ha creato, è un complimento immenso".

Lei ha iniziato la carriera sul trono di "Uomini e donne", poi ha posato per un calendario. Il fatto di essere emerso come «bello» porta con sé anche dei pregiudizi?

"E mica pochi! Dico sempre che sono un 'portatore sano di pregiudizi'! Ma sta a noi sfatarli, cercare di dimostrare il proprio valore. Ho avuto non cento, ma mille porte sbattute in faccia, alcune anche meritate. Ma non mi sono mai abbattuto. Se ho una qualità nella mia vita, è la perseveranza".

Che cosa significa, oggi, questo Nastro d’argento per lei?

"E’ il primo premio importante. E sono felice di condividerlo con Mario Di Leva, che ha fatto un lavoro straordinario, a undici anni appena. Mario, che è il figlio di Francesco Di Leva, bravissimo attore, ha il fuoco negli occhi, come suo padre, e la recitazione dentro".

Attraverso il rapporto dei vostri due personaggi emerge il tema della adozione. Quali sono i suoi pensieri al riguardo?

"Nella serie abbiamo cercato di far capire che adottare vuol dire salvare una persona. E io personalmente sono d’accordo sul fatto che tutti, anche i single, debbano poter adottare. Di fronte alla salvezza di una vita, tutto diventa secondario. Una famiglia di una o due persone, non fa differenza. Devono esserci delle basi economiche e di saldezza psicologica: adottare può rappresentare la salvezza per una vita".

Lei ha due figli, Maria Sole e Brando Maria. Che cosa hanno cambiato nella sua vita?

"Mi hanno fatto dare il giusto peso al lavoro. Prima il lavoro era tutto. Ora il mio obiettivo primario è di essere un buon padre".

Con i figli si gioca, si recita sempre, in qualche modo…

"Come no! E se non sei credibile, il loro giudizio è lapidario, e impietoso. Sono la mia scuola di recitazione permanente".