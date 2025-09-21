Francesco Acerbi si racconta a Verissimo: dall’amore per Claudia al tumore ai testicoli

Roma, 20 settembre 2025 – Campione d'Europa con la Nazionale italiana e attualmente difensore dell'Inter. Francesco Acerbi , il calciatore italiano classe 1988 ha deciso di raccontare la sua carriera e la sua vita privata in un libro pubblicato da Rizzoli lo scorso 16 settembre.

Francesco Acerbi: la carriera

Nato a Vizzolo Predabissi, in Lombardia, il 10 febbraio 1988, ha iniziato a giocare da giovanissimo nella squadra del Voluntas Brescia per poi passare – sempre nel settore giovanile – al Brescia e al Pavia.

Con il Pavia passa nei professionisti e oltre alla maglia azzurra di questa squadra indossa, in carriera, anche quella di molti altri club: Renate, Spezia, Reggina, Chievo, Milan, Sassuolo, Lazio e Inter.

Con i nerazzurri gioca dal 2022 e attualmente è uno dei difensori della squadra.

Dal 2014 entra anche in Nazionale e nel 2021 con l'Italia conquista il titolo di campione d'Europa e – per il titolo europeo ottenuto – anche l'onorificenza come Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana.

La vita privata e le nozze

È legato dal 2020 a Claudia Scarpari da cui ha avuto due bambine : Vittoria nata nel 2021 e Nala nel 2023. Qualche mese fa la coppia è anche convolata a nozze.

Il racconto della malattia nel libro

Nell'autobiografia “Io Guerriero”, pubblicata da Rizzoli lo scorso 16 settembre, Francesco Acerbi racconta della sua vita privata, dell' amore per sua moglie e per le sue bambine , della carriera che lo ha portato a giocare per i maggiori club italiani ma anche di un periodo complesso della sua vita.

Nel 2013, infatti, al giocatore fu diagnosticato un tumore ai testicoli e nell'anno successivo – quando la malattia sembrava superata – una recidiva che lo ha tenuto per un po' lontano dal campo.

Acerbi a 'Verissimo'