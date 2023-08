Francesca Michielin, Intervento riuscito, pronta a tornare a rockeggiare

"Ciao! Voglio ringraziarvi infinitamente per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni, l’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare (e mille altre cose as always)". Lo ha scritto sui social Francesca Michielin, 28 anni, dopo che qualche settimana fa aveva avvertito i fan che per colpa di problemi di salute avrebbe dovuto annullare alcuni concerti. La Michielin è comunque attesa alla conduzione del nuovo X Factor, che dovrebbe prendere il via a metà settembre.