Francesca Michielin:: "Felice in costume, dopo trent’anni"

"Ci sono voluti più o meno 29 anni per riuscire a sentirmi abbastanza serena in costume. Saranno i 30 in arrivo, o sarà che proprio un anno fa ero su un letto di ospedale a chiedermi quando il mio corpo sarebbe tornato come prima. Non importa, è’ il mio corpo e gli voglio bene". Con queste parole, scritte su un post pubblicato su Instagram, la cantautrice Francesca Michielin racconta ai fan di essere riuscita ad accettarsi, gettando praticamente “pareo” o “pantaloncini” e godendosi passeggiate lungo il bagnasciuga senza timore del giudizio altrui. La musicista pubblica una sua bella foto che la ritrae in un costume, sorridente, con alle spalle gli splendidi colori del tramonto.