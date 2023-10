Chi è Francesca Fialdini, la conduttrice di ‘Da noi… a ruota libera’ e ‘Fame d’amore’

Ogni domenica pomeriggio, su Rai 1, nello studio di ‘Da noi a ruota libera’ Francesca Fialdini condivide racconti della vita di tutti i giorni, pieni di sorprese e varie sfumature, tra momenti ironici e frizzanti e altri più intimi e introspettivi. Le narrazioni coinvolgono sia individui celebri che persone ordinarie, uniti dall'affetto e dall'ottimismo. Da poco è ripartita anche una nuova stagione di ‘Fame d’amore’, la docu-serie condotta sempre da Fialdini, incentrata sulle tematiche legate ai disturbi alimentari (la domenica sera su Rai 3, in seconda serata). Quest’estate in alcune interviste Fialdini ha annunciato che prossimamente uscirà il suo nuovo libro dedicato proprio a quest’argomento. Nel 2024 la giornalista tornerà anche al timone di nuovi episodi de ‘Le ragazze’, che mette al centro la condizione femminile e i cambiamenti socio-culturali del nostro Paese.

Biografia

Francesca Fialdini è nata a Massa nel 1979. Festeggia il compleanno l’11 ottobre 1979. I suoi genitori si chiamano Renzo e Ivana. Si è laureata in Scienze della comunicazione presso l'Università La Sapienza di Roma. Ha iniziato a lavorare subito dopo la laurea entrando nella redazione di Radio Vaticana. Per otto anni, a partire dal 2005, ha presentato il notiziario con gli appuntamenti culturali e l'attualità della Chiesa italiana nella trasmissione ‘A sua immagine’. In tv ha anche condotto rubriche di cinema e spettacolo ed è stata tra i presentatori di storici programmi di Rai 1 come ‘Unomattina in famiglia’ e ‘La vita in diretta’. Nel 2019 è comparsa anche in un episodio della nota serie ‘Un passo dal cielo’. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua attività giornalistica. Quattro anni fa è stata nominata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

Vita privata

Sulla sua vita sentimentale la Fialdini è sempre stata molto riservata. In alcune interviste, la conduttrice ha accennato a una relazione duratura ma non ha fornito molti dettagli, spiegando che il suo compagno vive lontano e non è coinvolto nel mondo dello spettacolo o dell'informazione. Ancora di recente la giornalista ha commentato che il suo partner è il suo porto sicuro e le dà presenza e supporto in qualunque momento, anche nei frangenti più complicati. In merito alla sua estrema discrezione, Fialdini ha affermato che per lei non mostrare i suoi sentimenti pubblicamente è una forma di pudore ed è un modo di dare valore a ciò che prova e proteggere il suo privato.