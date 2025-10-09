Francesca Fagnani e la lite per la multa con la vigilessa di Roma: “Ha smorzato la tensione con dolcezza”

Davanti alla vigilessa è diventata una ‘belva’ (si scherza, eh). Stando alla foto, una paparazzata del settimanale Oggi, quantomeno ‘discuteva animatamente’. Chi non ha vissuto o visto la stessa scena almeno una volta nella vita? “Devo sanzionarla perché non ha esposto il tagliando”. “Ma ce l’ho, guardi, ho solo dimenticato di metterlo sul cruscotto”. “Il codice della strada non ammette ignoranza...”. “Ignorante, sarà lei!”. Scene da un pandemonio nel traffico. Come in una gag di Aldo, Giovanni e Giacomo, ecco. La protagonista di questa storiella arrivata dalle strade di Roma è Francesca Fagnani, 48 anni, giornalista, scrittrice e conduttrice di Belve su Rai 2. Secondo quanto riporta Oggi, la conduttrice aveva posteggiato la sua auto nel quartiere del Ghetto senza mostrare il contrassegno della Ztl. Un fatto per cui, pare, stava per scattare la multa.

La conduttrice Francesca Fagnani

La Ztl, il pass e la contravvenzione

Lei che Belva si sente? L’automobilista-tigre, come in un monologo di Gioele Dix. Raccontano le cronache minime dalla Capitale (ma ci sono solo testimoni anonimi da marciapiede, puro gossip di quartiere): appena inquadrata l’agente della Municipale romana sopraggiungere con aria minacciosa, Fagnani sarebbe intervenuta per contestare la contravvenzione. “Prima ha parlato in tono deciso, poi ha cercato di smorzare la situazione con una voce più dolce”, si legge sul settimanale.

Il portiere-testimone del condominio

Stando sempre alla ricostruzione di Oggi, il portiere di un condominio del quartiere sarebbe anche intervenuto in difesa della giornalista. “La multa, però, sembrava inevitabile”, il laconico commento del giornale. Alla fine, insomma, per evitare polemiche e sanzione la conduttrice tv avrebbe spostato la sua Audi Q5: “Ha fatto il giro dell'isolato e parcheggiato solo pochi metri più avanti”. Sempre in Ztl. E il tagliandino? Il pass? Misteri del Ghetto.

Belve torna su Rai 2 il 28 ottobre

'Belve', intanto, sta per tornare. Il programma condotto da Francesca Fagnani andrà in onda da martedì 28 ottobre 2025. La nuova edizione autunnale sarà di 7 puntate: cinque del format originale e due dello spin off 'Belve Crime', testato con successo sul finale dell'ultima edizione e dedicato ad interviste ai protagonisti di storie criminali che hanno particolarmente colpito l'opinione pubblica.