Roma, 7 giugno 2020 - La signora in nero. Franca Leosini da 26 anni è la speleologa della mente criminale. Si inoltra negli abissi della psiche per scoprire perché una vita apparentemente ordinaria viene improvvisamente deviata sul binario della morte violenta. Stasera su Raitre va in onda la prima delle due puntate registrate prima della quarantena, ma montate successivamente.

Leosini, quali casi affronterà?

"Una è ambientata in Sardegna, in Barbagia, a Gavoi. Il protagonista è Francesco Rocca, dentista, condannato all’ergastolo con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio della moglie perché era innamorato di un’altra donna. Il titolo è Quello scotch che sigilla un mistero. La seconda vede protagonista una donna, Sonia Bracciale, condannata a 21 anni, accusata d’essere mandante di un pestaggio che ha portato alla morte del marito".

Avete rispettato la parità di genere...

"La pretendiamo nel bene, bisogna rispettarla anche nel male. La parola femminicidio non mi piace, la trovo sgradevole. Esiste il maschicidio?"

Mi sveli il suo segreto: come fa a convincerli a parlare? Il caso più clamoroso è stato quello di Rudy Guede, condannato per l’omicidio di Meredith Kercher.

"Anche se può sembrare presuntuoso, l’unica spiegazione è la mia credibilità. Non ho mai pagato una lira, lo giuro sulle mie figlie. E non lo farebbe mai la Rai. I detenuti sviluppano una sensibilità molto forte nel valutare le persone. Storie maledette va in onda dal 1994. Radio Carcere è molto attiva, i detenuti sanno che io non tradisco le persone che si affidano a me. Inoltre finiscono per averne un bel restauro di immagine. Io restituisco loro una credibilità umana che in futuro – perché anche l’ergastolo non si sconta mai completamente – farà da ponte tra loro e la società".

Quanto impiega a comporre quel dossier di domande che lei legge davanti al suo intervistato?

"Per ogni caso mi servono almeno due mesi e mezzo, tre di lavoro. Non leggo solo gli atti processuali, ma anche la rassegna stampa locale. I giornali ti danno il colore dell’ambiente in cui è maturato l’omicidio".

Gli intervistati conoscono le domande in anticipo?

"Mai. Prima della registrazione incontro i miei interlocutori una volta sola, li faccio parlare della loro vita privata, vado a rubargli l’anima per poi restituirgliela. Con me loro scendono nell’inferno del loro passato".

Capitò anche che un suo intervistato tentò di aggredirla...

"Era il cosiddetto ‘collezionista di anoressiche’. Come sempre tra noi c’era un tavolo, ma lui fece un salto incredibile per gettarsi addosso a me. Un momento molto drammatico".

C’è qualcuno che non è riuscita a intervistare?

"Mi è rimasta nel cuore una vicenda di molti anni fa che riguardava un magistrato. Lui era un magistrato di Cassazione che si era innamorato della cancelliera, a sua volta moglie di un altro magistrato, di cui era amico. Si è fatto invitare dal collega nella sua villa di Anzio e l’ha ammazzato, ha occultato il corpo, poi ha partecipato alle ricerche. All’ultimo si è negato".

C’è qualche condannato che si è offerto di farsi intervistare?

"Molti. Uno, responsabile di una tragedia molto grave, per convincermi mi ha scritto dandomi le misure dei suoi attributi personali".

Le capita di restare in contatto con loro?

"Con molti. Dopo la mia intervista ricevono tantissime lettere. E, devo dire, molti li ho anche sposati".