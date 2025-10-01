Fran Drescher torna la tata d’America per un giorno: ecco perché

Ventisei anni dopo la fine delle riprese del telefilm ‘La Tata’, Fran Drescher ha riportato sul tappeto rosso il look leopardato che l’ha resa un’icona. L’occasione è stata speciale: la 68enne attrice newyorkese ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, la numero 2.822, proprio nel giorno del suo compleanno.

Fran Drescher, 68 anni, oggi e durante le riprese della serie tv

La tata: quando la comicità diventa un simbolo di emancipazione

Il riconoscimento, inserito nella categoria “motion pictures”, è stato celebrato davanti a un pubblico che ha applaudito non solo l’attrice, ma anche la donna che ha saputo trasformare la comicità in un simbolo di emancipazione. L’evento è stato accompagnato da una dichiarazione ufficiale della Camera di Commercio di Hollywood che ha proclamato il 30 settembre come “Fran Drescher Day”. La protagonista della sit-com, il cui titolo originale è ‘The Nanny’ si è presentata con un abito leopardato abbinato a borsa e slingback, firmati dalla storica stylist Brenda Cooper. Capelli sciolti e trucco glamour hanno completato il ritorno a un’immagine che resta impressa nella cultura pop degli anni Novanta.

Fran Drescher dopo gli scioperi di Hollywood nel 2023

La reunion con parte del cast de ‘La tata’

A rendere ancora più emozionante la cerimonia è stata la reunion con le ex sorelle Sheffield, ovvero Nicholle Tom e Madeline Zima. Quest’ultima ha ricordato come il personaggio di Fran avesse cambiato la televisione, portando al centro della scena una donna forte, esuberante e orgogliosamente diversa. Tom, commossa, ha definito la collega una vera mentore durante gli anni dell’adolescenza trascorsi sul set. Mancavano invece due figure storiche della serie: Renée Taylor, la madre televisiva di Drescher, impossibilitata a intervenire, e Charles Shaughnessy, l’indimenticabile Mr. Sheffield, trattenuto in teatro da impegni lavorativi ma vicino con un messaggio affettuoso.

Fran Drescher e la sitcom cult anni ’90

La Tata è una delle sitcom più amate degli anni Novanta. Andata in onda dal 1993 al 1999 sulla CBS e trasmssa in Italia prima da Canale 5, poi da Italia 1, ha raccontato per sei stagioni e 146 episodi le avventure di Tata Francesca (Fran Fine), la frizzante ragazza del Queens che diventa la governante della ricca famiglia Sheffield. Creata e interpretata da Fran Drescher, la serie è rimasta celebre per l’ironia, lo stile esuberante e la capacità di rompere stereotipi. Non a caso ha ottnuto un grande successo di pubblico e numerosi riconoscimenti: un Emmy Award e diverse nomination ai Golden Globe, con Drescher candidata come miglior attrice in una serie comedy. Per lei, che negli ultimi anni ha guidato il sindacato degli attori di Hollywood, il riconoscimento rappresenta un tributo alla sua carriera comica, ma anche al suo impegno sociale.