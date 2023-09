Profumi, come scegliere le fragranze giuste per l’autunno

Le fragranze autunno sono spesso calde, avvolgenti e ricche, in linea con l'atmosfera accogliente e confortevole di questa stagione. Sono essenze, aromi e profumi che dovrebbero catturare lo spirito di questi mesi dell’anno, dunque dovrebbero essere ben bilanciate, strutturate e complesse. Quelle ideali – in una crema per il corpo o in una candela particolare per la casa – evocano la ricchezza e la varietà di colori, odori e sensazioni che caratterizzano questa stagione. Ovviamente la scelta delle fragranze è sempre soggettiva, quindi è bene optare per quelle che rispecchiano di più i propri gusti personali e l'atmosfera che si vuole creare in un ambiente domestico o pubblico.

Note calde e avvolgenti

L'autunno è spesso associato a temperature più fresche e a un desiderio maggiore di intimità domestica. Le fragranze dovrebbero essere una coccola calda e avvolgente, capace di rassicurare e confortare. Quelle per esempio con note terrose, come legno di cedro, patchouli o muschio, evocano l'idea di foglie secche e di passeggiare nei boschi durante l'autunno.

Boschi e foliage

Le note legnose, come il sandalo o il cedro, possono evocare la sensazione di camminare tra alberi coperti di foglie variopinte, alla scoperta di scenografici foliage. È altrettanto perfetto per questa stagione anche l'aroma intenso, dolce e cremoso della vaniglia. Sono spesso associate a questo periodo anche le fragranze che ricordano il tabacco, con il loro carattere robusto e leggermente affumicato, e quelle a base di incenso, misterioso e profondo. Le note ambrate aggiungono un tocco di lusso e raffinatezza.

Spezie e orto

Non possono mancare le fragranze autunno speziate, come la cannella (anche combinato all’aroma della zucca, un grande classico di stagione, a tavola e non solo), i chiodi di garofano e la noce moscata, così come che hanno sentori di frutti maturi come mele, pere o uva, ma anche i mirtilli rossi, e che ricordano lievitati e dolci appena sfornati. Per aggiungere un tocco di freschezza e vivacità, senza risultare eccessivamente estive, sono indicate anche le fragranze a base di agrumi come l’arancia rossa e il mandarino.

Erbe

Nelle fragranze autunno più apprezzate c’è spazio anche per piante ed erbe aromatiche senza tempo, per esempio la salvia, dall’aroma terroso e leggermente piccante, il rosmarino, pungente e resinoso, il timo, caldo e lievemente dolce allo stesso tempo. Delicati e particolari sono anche gli aromi di estragone, maggiorana, dragoncello e santoreggia.