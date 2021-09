Adattamento dell'omonimo ciclo di romanzi di Isaac Asimov, 'Foundation' ('Fondazione') è una delle serie TV più attese di quest'anno, soprattutto da coloro che amano il genere di fantascienza: esce in streaming su Apple TV+ a partire da venerdì 24 settembre e rappresenta il titolo che potrebbe rilanciare la piattaforma della Mela in Italia (se guardiamo agli abbonati, è decisamente una pedina rispetto agli altri colossi del settore).



Foundation, tutto sulla serie TV

I libri di Asimov sono in tutto sette e la loro trama abbraccia centinaia di anni: va da sé che un riassunto stringato non è possibile. Possiamo però raccontare l'interessantissima premessa narrativa, che ruota attorno alla psicostoria (o psicostoriografia, a seconda delle traduzioni). Si tratta di una scienza in grado di prevedere statisticamente l'evoluzione della società umana. Una volta messa a punto la propria disciplina, il matematico Hari Seldon giunge alla conclusione che il fiorente impero galattico andrà in rovina nel giro di cinque secoli e che i successivi trentamila anni saranno caratterizzati dal caos generale. Seldon decide di utilizzare gli strumenti della psicostoria per ridurre a mille anni il periodo che precede la nascita di un nuovo ordine cosmico: raduna in segreto un gruppo di scienziati e li istruisce su come agire anche quando sarà morto. Ciò che segue non è scontato.



L'adattamento del cosiddetto Ciclo della fondazione è stato curato dai produttori esecutivi e showrunner David S. Goyer e Josh Friedman: il primo ha in curriculum film come 'Dark City e i primi due capitoli della trilogia del 'Cavaliere Oscuro' diretta da Christopher Nolan, mentre Friedman ha portato in dote l'esperienza maturata con le serie TV 'Snowpiercer', 'Emerald City' e con i film 'La guerra dei mondi' e 'Terminator - Destino oscuro'. Il cast è capitanato da Lee Pace, interprete dell'imperatore della galassia, e da Jared Harris, che presta il volto a Hari Seldon. Accanto a loro Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann e Cassian Bilton.



Il trailer in lingua originale

Come guardare la serie TV

La prima stagione di 'Foundation' è composta da dieci episodi: i primi due saranno pubblicati da Apple TV+ venerdì 24 settembre, all'interno del proprio catalogo di contenuti in streaming. I successivi otto arriveranno online a cadenza settimanale.