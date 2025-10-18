’Fotosintesi’. Luce, energia. La collezione. Carla Sozzani

di Olga MugnainiCome la luce viene convertita in energia vitale, così Carla Sozzani ha saputo dare nuova vita al linguaggio fotografico, creando espressioni visive originali. Si potrebbe sintetizzare così il senso della mostra Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Carla Sozzani, da domani al 22 marzo, al CAMeC di La Spezia, a cura di Maddalena Scarzella.

In esposizione 150 opere provenienti dalla prestigiosa collezione milanese di una delle più importanti protagoniste della cultura visuale degli ultimi cinquant’anni, attraverso un’inedita chiave di lettura che trova nella metafora della fotosintesi la sua definizione più efficace, dando nuova vita al linguaggio fotografico e creando espressioni visive originali. Attraverso le opere di settantatré artisti, l’esposizione presenta un’ampia varietà di capolavori in cui la fotografia si rivela come atto di sintesi capace di trasformare i soggetti in elementi simbolici e di svelarne la natura più profonda: dalle iconiche silhouettes delle forme vegetali di Karl Blossfeldt (1865-1932), alle auto-rappresentazioni di Urs Lüthi (1947); dagli studi sulle nuvole di Alfred Stieglitz (1864-1946), ai nudi di Helmut Newton (1920–2004); dal provocatorio e ironico autoritratto di Man Ray (1890-1976), ai soggetti sospesi nel tempo di Sarah Moon (1941); dai forti e drammatici contrasti tra luce e ombra di Horst P. Horst (1906-1999), alle atmosfere eteree di Paolo Roversi (1947); dai fotomontaggi di László Moholy-Nagy (1895 - 1946), alle visioni pop e surreali di David LaChapelle (1963).

Le riviste che ha diretto Carla Sozzani e gli spazi che ha fondato, come 10 Corso Como e la Fondazione Sozzani, sono diventati vere e proprie piattaforme d’innovazione che hanno plasmato la cultura visiva dagli anni ‘80 ad oggi. Ispiratrice e anticipatrice di gusti, giornalista, editrice e gallerista di fama internazionale, Sozzani ha raccolto, in oltre 50 anni di carriera, una prestigiosa collezione che attraversa tutte le epoche della storia della fotografia: dal reportage al ritratto, dalla fotografia di moda al paesaggio, dalla performance allo still life. Caporedattrice delle edizioni speciali di Vogue Italia e direttrice di Elle Italia negli anni ’80, ha inaugurato a Milano, nel 1990, la Galleria Carla Sozzani, una delle prime gallerie in Italia a specializzarsi nella fotografia, ottenendo un grande successo.

La mostra si pone in dialogo con la collezione permanente del CAMeC all’interno della quale è presente un corpus di alta qualità di fotografie che attraversa la storia del Novecento, dalle avanguardie storiche fino a oggi, e segna un ulteriore passo in avanti nel consolidare il ruolo del CAMeC come polo culturale di riferimento, confermando la vocazione a essere un centro nevralgico per la cultura visiva, capace di dialogare con le più importanti realtà internazionali.