Verne Troyer, addio al Mini Me degli Austin Powers

Verne Troyer, l'attore americano che ha interpretato Mini Me nella serie cult "Austin Powers", è morto sabato a 49 anni. I suoi parenti hanno pubblicato un messaggio sul suo account Instagram, rendendo omaggio a un uomo" estremamente benevolo ", che" voleva far sorridere e ridere tutti" e "aiutare il suo meglio". Le cause della morte non sono state specificate, ma si accenna al fatto che Troyer ha sofferto di depressione. Troyer era stato ricoverato di recente per una ragione sconosciuta, mentre un anno fa aveva subito un altro ricovero e aveva parlato dei suoi problemi con l'alcol. L'attore, alto 81 cm, era uno degli uomini più piccoli del mondo e aveva acquisito notorietà globale interpretando l'assistente, "clonato sulla scala 1/8", del brutto "Dr. Denfer", nemico di Austin Powers.