Venezia 76, Johnny Depp ruba tutti i flash

Venezia, 6 settembre 2019 - Mentre sul Lido imperversano vento e pioggia, il Concorso di Venezia 76 si conclude con "Waiting For The Barbarians" del colombiano Ciro Guerra, che porta sul red carpet veneziano la presenza di Mark Rylance e Johnny Deep, rispettivamente protagonista e antagonista di questa parabola storica che dice molto sulle paure del mondo contemporaneo. Inevitabilmente in laguna i flash dei fotografi sono tutti per il divo che abbandona il consueto mood ombroso e concede saluti e sorrisi. Fuori concorso sfilano Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e Giulio Pranno protagonisti del nuovo film di Gabriele Salvatores, 'Tutto il mio folle amore', liberamente ispirato al romanzo 'Se ti abbraccio non avere paura' di Fulvio Ervas, che racconta del viaggio di un padre con il figlio autistico.

Ultimo aggiornamento il 6 settembre 2019 alle 19:05