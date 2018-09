Temptation Island Vip 2018, quando inizia. Anticipazioni prima puntata

Magazine

Roma, 17 settembre 2018 – Temptation Island Vip parte con il botto: subito il confronto anticipato per una coppia. Il reality prodotto da Fascino Pgt (leggi Maria De Filippi) inizia domani 18 settembre, alle 21,25, su Canale 5. In quattro puntate Simona Ventura racconterà ogni svolta saliente e ogni frangente dei sommovimenti dell’anima nell’unico docu-reality italiano che tratta i rapporti di coppia. “Spia il tuo amore ma ascolta il tuo cuore” ripete SuperSimo nel promo del programma che ricalca nei meccanismi la versione classica, portata al successo da Filippo Bisciglia. Stavolta, però, le telecamere raccontano le storie e il destino di sei coppie (non sposate e senza figli in comune) provenienti dal mondo dello spettacolo, della tv e della moda.

LE SEI COPPIE - Protagonisti sono la spumeggiante attrice e showgirl Valeria Marini con il fidanzato imprenditore Patrick Baldassarri, l’ex calciatore e conduttore tv Stefano Bettarini e la giovane Nicoletta Larini, Andrea Zenga (figlio dell’ex portiere Walter Zenga) e la compagna Alessandra Sgolastra. E, ancora l’ex tronista Nilufar Addati e il suo neofidanzato Giordano Mazzocchi, il top manager del marchio ‘Coconuda’ Fabio Esposito e la sua dolce metà e consulente aziendale Marcella Esposito. In gioco anche Sossio Aruta, calciatore e noto volto del trono over di 'Uomini e Donne' con la sua amata Ursula Bennardo.

ANTICIPAZIONI - Nella prima puntata le coppie sbarcheranno nel villaggio sardo Is Morus e, dopo i saluti e le promesse di rito, saranno separate. Da quel momento vivranno senza contatti con il mondo esterno in due villaggi differenti per tre settimane. Le donne, in compagnia degli avvenenti tentatori, e gli uomini, insieme alle sexy tentatrici, proveranno a comprendere la reale profondità dei loro sentimenti, ponendosi delle domande sui rispettivi legami. A sciogliere ogni dubbio l’appuntamento al falò, momento cruciale dove i protagonisti ripercorrono attraverso dei video filmati stralci della vita dei loro partner. Nell’ultimo falò di confronto, rigorosamente faccia a faccia, la domanda a cui i componenti dello coppie devono rispondere definitivamente: “Volete tornare a casa con la persona con cui sei arrivato/ arrivata?”. E, stando alle indiscrezioni del web, già durante la prima puntata una coppia si ritroverà al falò. Chi sarà? Forse l’ex tronista Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi visto che questa avventura ha messo a dura prova il già precario rapporto di coppia (durante il corteggiamento di Mazzocchi, la tronista è uscita anche con un altro ragazzo). Ma anche tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo – come dice la Ventura – succederà di tutto visto che lui non perderà l’occasione di fare il 'galletto' con tutte le tentatrici insegnando loro i suoi famosi passi di danza. Pare, inoltre, ci siano tensioni anche tra Valeria Marini e Patrick Baldassarri visto che lei sarebbe stata stregata dal tentatore Ivan Gonzalez. Sorprese, poi, potrebbero arrivare dalla coppia Stefano Bettarini – Nicoletta Larini perché l’ex calciatore fa il bagno nudo davanti alle tentatrici, come riporta il sito davidemaggio.it. In questo caso, oltre alla fidanzata, c'è da capire come la prenderà SuperSimo, ex moglie e madre di due figli.

BARBARA BERTI