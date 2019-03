Salvini, prima uscita pubblica con Francesca Verdini. Insieme a vedere 'Dumbo'

Le prime foto di Matteo Salvini e Francesca Verdini - della cui relazione si vociferava da giorni - sono arrivate. L'occasione? L'anteprima di 'Dumbo' di Tim Burton, dove la nuova coppia è stata immortalata con pop corn in mano e sorrisi imbarazzati. Del resto, quello della nuova fidanzata (o quella che si appresta a essere) del vicepremier è un cognome piuttosto pesante: Francesca Verdini, figlia dell'ex senatore Denis Verdini, parlamentare del gruppo Ala che ha avuto un ruolo importante nella passata legislatura, essendo tra i fautori del Patto del Nazareno.



Prima delle foto pubbliche, Salvini avrebbe passato qualche ora con la 26enne al ristorante PaStation, a Campo Marzio, di proprietà di Tommaso Verdini, anche lui figlio dell'ex senatore. Da Cernobbio, dove nei giorni scorsi ha partecipato al forum di Confcommercio, il leader leghista si è limitato a dire, laconicamente e con fare scherzoso, che al prossimo vertice europeo potrebbe andare in dolce compagnia. Altro indizio dei giorni scorsi: il leader del Carroccio, sul suo account Instagram, segue 'solo' una cinquantina di persone (a fronte di 1,3 milioni di follower). E tra le ultime persone che il ministro ha iniziato a seguire c'è proprio lei, Francesca Verdini.



Dall'altro lato, l'ex fidanzata del Capitano, Elisa Isoardi, è stata immortalata assieme al cuoco Alessandro Di Paolo. Ma la cosa che più incuriosisce il mondo politico è che la notizia della relazione di Salvini arriva pochi giorni dopo un altro scoop nel mondo del gossip: il vicepremier M5S, Luigi Di Maio era stato sorpreso, sorridente e rilassato, dagli obiettivi del settimanale 'Chi' in un soggiorno romantico a Siviglia con una ragazza, Virginia Saba.

Ultimo aggiornamento il 27 marzo 2019 alle 09:12