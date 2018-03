Oscar 2018, nomination e dove vederli in chiaro. Guida completa

Magazine

Notte degli Oscar 2018, l’attesa è quasi finita. Il 4 marzo a Los Angeles si terranno le premiazioni degli Academy Awards, giunti alla 90esima edizione. La cerimonia, presentata da Jimmy Kimmel, si svolgerà alle 17 (ora locale) al Dolby Theatre. In Italia l’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Cinema Oscar Hd (canale 304) e in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale) a partire dalle 22,50, con il commento del giornalista Francesco Castelnuovo, accompagnato dal critico cinematografico Gianni Canova e del giornalista di Sky TG24 Denise Negri. Ci saranno anche Diletta Leotta, che torna per il secondo anno consecutivo, e le prime tre conduttrici di Cinepop: Sarah Felberbaum, Serena Rossi e Christiane Filangieri.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences premierà il meglio offerto dal mondo del cinema nel corso del 2017 (suddiviso in 24 categorie). Le nomination sono già state annunciate e la pellicola “La forma dell’acqua – The Shape of the Water” di Guillermo Del Toro domina con ben 13 candidature.

L’italiano "Chiamami col tuo nome" (Call Me by Your Name) ha quattro candidature (come miglior film, miglior attore, miglior sceneggiatura e miglior canzone originale). La lotta per mettere in bacheca più di un Oscar è, comunque, serratissima e vede "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" con 7 candidature, "Dunkirk" 8 nomination e "L’ora più buia" con 6.

di BARBARA BERTI