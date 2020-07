Morricone, la notizia della morte sulle home page dei giornali del mondo

La notizia della morte di Ennio Morricone è già in home page sui siti delle testate giornalistiche di tutto il mondo. La Cnn lo ricorda come il compositore "conosciuto a livello internazionale per le melodie inconfondibili dei i film 'Il buono, il brutto e il cattivo' e 'C'era una volta il West'". Per il New York Times è morto "uno dei creatori di musica per il cinema moderno piu' versatili e influenti del mondo". "Per molti cineasti", sottolinea il quotidiano di New York, "Il Maestro Morricone era un talento unico, che ha creato l'accompagnamento melodico a commedie, thriller e dramma storici di registi come Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Malick, Roland Joffe', Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, John Carpenter e Quentin Tarantino". E ancora, la figura del maestro italiano è ricordata su Le Monde, Frankfurter Allgemeine, The Independent, The Guardian

