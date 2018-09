Miss Italia 2018, chi sono le 33 finaliste

Nicole Nietzsch Miss Equilibra Trentino Alto Adige, 18 anni di Postal (BZ), è italo-cubana; alta 1.80, ha occhi e capelli marroni. Studia al liceo pedagogico e vorrebbe diventare una psicologa. Pallavolista professionista, gioca in categoria D con la Più Volley di Bolzano. Tra i suoi hobby, suonare il pianoforte

Mara Boccacci Miss Equilibra Emilia Romagna, 20 anni di Varsi (PR), è alta 1.70, ha gli occhi castani e i capelli biondi. Wedding planner, lavora come commessa in una profumeria ma sogna di fare la showgirl. Si mantiene in forma andando in palestra.

Naomi Rizzo Miss Miluna Calabria 2018, 22 anni di Mirto-Crosia (CS), è alta 1.72, ha gli occhi verdi e i capelli biondi. Studentessa di Scienze della Nutrizione all’università della Calabria, lavora come fotomodella, influencer e coltiva il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo

Marta Murru Miss Liguria, 18 anni di Recco (GE), è alta 1.73, ha gli occhi marroni e i capelli castani. Studia al liceo scientifico e dal 2014 fa parte della nazionale italiana di nuoto sincronizzato. Medaglia d’argento ai campionati mondiali di Budapest e agli europei di Glasgow, la sua più grande aspirazione è diventare un’atleta di fama internazionale. Per Marta gli eroi veri eroi sono i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso del crollo del ponte Morandi

Laura Schiavon Miss Rocchetta Bellezza Marche, 26 anni di Osimo (AN), è alta 1.70, ha gli occhi marroni e i capelli biondo cenere. Studentessa universitaria al quinto anno di Giurisprudenza, lavora come commessa ma il suo sogno fin da piccola è entrare in Polizia. Grande amante del mare, si è arruolata per un anno nella Marina Militare. Svolge attività di volontariato per la Lega del Filo d’Oro, onlus che aiuta ragazzi sordociechi

Lucrezia Perelli Miss Cinema Umbria, 18 anni di Rieti, studentessa al liceo pedagogico, lavora come modella. Ballerina di danza classica, è impegnata in varie discipline sportive: dall’equitazione americana al pattinaggio artistico a rotelle, anche a livello agonistico. Ama tutti gli sport estremi

Martina Iacomell Miss Cinema Toscana ha 21 anni ed è di Marina di Pisa dove la famiglia gestisce un ristorante. Studentessa al 3° anno di Giurisprudenza a Pisa, ha praticato ginnastica ritmica a livello agonistico. La sua grande passione è la recitazione. Ha studiato recitazione al teatro di Cascina (Pisa) e segue un corso al teatro Verdi di Pisa. Ama i ruoli drammatici. Vittoria Puccini e Alessandra Mastronardi le sue attrici preferite

Chiara Bordi Miss Miluna Lazio, 18 anni di Tarquinia (VT), è alta 1.75, ha gli occhi e i capelli neri; studentessa dell'ultimo anno del liceo classico, nel periodo estivo lavora come barista. Vorrebbe proseguire gli studi in medicina e diventare un chirurgo ortopedico. Appassionata di viaggi, è una grande sportiva: va in canoa, sui rollerblade, fa windsurf, si arrampica sulle pareti di roccia ma il suo sogno è tornare a ballare hip hop. Qualche anno fa, in seguito ad un incidente in motorino, ha perso una gamba. È la prima miss con protesi ad accedere ad una finale nazionale di Miss Italia

Giuliana Panzino Miss Rocchetta Bellezza Calabria, 19 anni di Catanzaro, è alta 1.75, ha gli occhi marroni e i capelli castani; studentessa universitaria di Scienze della Comunicazione, si tiene in forma andando in palestra

Erika Franceschini Miss Equilibra Marche, 25 anni di Ascoli Piceno, è alta 1.75, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi; laureanda in Lingue e civiltà orientali all’Università di Roma La Sapienza, ha studiato recitazione presso la scuola di teatro di Cinecittà, “Fondamenta”, infatti la sua più grande aspirazione è diventare un’attrice. Ama il canto e la danza.

Martina Rao Miss Equilibra Sicilia Est, 19 anni di Palermo, è alta 1.70 e ha occhi e capelli castani. Diplomata al liceo artistico, vorrebbe diventare una designer. Ama disegnare, cantare e ballare. I suoi eroi sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Carlotta Maggiorana Miss Marche, 26 anni di Cupra Marittima (AP), ha occhi e capelli castani, vive a Roma da molti anni. Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, è attrice; è stata valletta in “Avanti un altro”, “Paperissima” e nel mondiale superbike 2016. Ha recitato nel film "Tree of life", con Brad Pitt e Sean Penn, in “Un Fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni e nella fiction "Onore e rispetto"

Manuela Matera Miss 365 Saint-Vincent Valle d’Aosta, 26 anni di Potenza, è alta 1.73, ha occhi e capelli castani. Laureata in tecniche di laboratorio biomedico, ha frequentato un master in tecniche autoptiche all’Università Cattolica di Roma e attualmente è tirocinante nell’azienda sanitaria della sua città. La criminologa forense Roberta Bruzzone è il personaggio a cui si ispira. Ama la lettura, i viaggi e la danza del ventre

Gloria Tonini Miss Rocchetta Bellezza Toscana, 22 anni di Piazza al Serchio (LU), è alta 1.72, ha gli occhi marroni e i capelli biondi. Musicista, insegna clarinetto ai bambini e a settembre sosterrà l’esame di ammissione per il corso di pianoforte al conservatorio “G. Puccini” della Spezia: la sua più grande aspirazione infatti, è “entrare a far parte di un’orchestra e viaggiare per il mondo”. Fa parte della banda di Minucciano (Lucca)

Veronica Nucci Miss Cinema Marche, 18 anni di Loreto (AN), è alta 1.78, ha gli occhi verdi e i capelli castani. Diplomata al liceo delle scienze umane, aspira a diventare un’insegnante della scuola dell’infanzia. Ama leggere, ascoltare musica e guardare film

Marta Valentini Miss Eleganza Lazio, 20 anni di Frosinone (FR), è alta 1.80, ha gli occhi marroni e i capelli castani. Diplomata al liceo artistico, lavora come modella ma il suo sogno è diventare un’attrice, per questo motivo ha deciso di frequentare un corso di recitazione. Sportiva, ama nuotare e andare in palestra

Sofia Belli Miss Miluna Lombardia, 18 anni di Besnate (VA), è alta 1.70, ha gli occhi verdi e i capelli biondi. Studentessa al liceo artistico, per il suo futuro professionale sogna di diventare una truccatrice di scena. Ama dipingere e fotografare. Canta e suona il pianoforte da circa 7 anni

Aurora Leli Miss Sorriso Piemonte e Valle d’Aosta, 20 anni di Nole (TO), è alta 1.72, ha i capelli castani e gli occhi azzurri; diplomata al liceo scientifico, studia fisioterapia e vorrebbe lavorare in ambito sportivo. Pratica atletica a livello agonistico: la sua specialità sono i 400 metri piani. “Avatar” è il suo film preferito perché “esprime a pieno il degrado umano dei nostri tempi”

Giulia Cetto Miss Cinema Trentino Alto Adige,18 anni di Levico Terme (TN), è alta 1.74, ha gli occhi verdi e i capelli castani. Studentessa al liceo linguistico, in futuro vorrebbe intraprendere la facoltà di Medicina e specializzarsi in Microbiologia. Adora viaggiare e leggere libri fantasy: è una fan della saga “Twilight”. Musicista, suonava il violoncello

Valentina Colecchia Miss Sport Puglia, 21 anni di Orta Nova (FG), è alta 1.75 e ha gli occhi e i capelli castani. Appassionata di recitazione, coltiva il sogno di diventare un’attrice affermata. Sportiva, gioca a tennis e a calcio a livello amatoriale. Suona la chitarra

Giulia Auer Miss Miluna Trentino Alto Adige, 18 anni di Bolzano (BZ), è alta 1.75 e ha occhi e capelli castani. Studentessa, frequenta l’ultimo anno all’istituto professionale per i servizi socio – sanitari e lavora come barista. Dopo il diploma, vorrebbe proseguire gli studi iscrivendosi alla facoltà di medicina. Svolge attività di volontariato con l’associazione Aias della sua città. Giulia ha vinto la sua battaglia più grande sconfiggendo un tumore maligno

Antonietta Fragasso Miss Puglia, 21 anni di Foggia (FG), è alta 1.77, ha gli occhi verdi e i capelli castani. Diplomata all’istituto tecnico amministrativo, è iscritta alla facoltà di Veterinaria. Pratica equitazione fin da quando era piccola, ama il bricolage e disegnare

Patrizia Bendotti Miss Sorriso Lombardia, 20 anni di Lovere (BG) è alta 1.72, ha gli occhi verdi e i capelli castano chiari. Ha studiato all’istituto alberghiero e nel periodo estivo lavora come aiuto cuoca in alcuni ristoranti della zona; è ballerina di danza classica, appassionata di wake surf

Erika Nicolosi Miss Eleganza Abruzzo, 22 anni di Santa Maria di Licodia (CT), è alta 1.70, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi. Diplomata al liceo socio psico pedagogico, lavora come segretaria nell’ufficio del papà geometra. Tifosa del Catania, ha l’hobby del make up

Sophie Agnese Krause (Miss Trentino Alto Adige), nata a Monaco di Baviera da papà tedesco e mamma italiana, vive a Trento; ha 20 anni, è alta 1.78, ha gli occhi verdi e i capelli castani. Figlia di un ministro consigliere della delegazione dell’Unione Europea alle Nazioni Unite di Vienna, frequenta l’ultimo anno di liceo linguistico e per il futuro sogna di proseguire gi studi all’Accademia del Cinema per diventare una regista. Ma se non dovesse andare ha già in serbo un piano B: iscriversi a sociologia. Ama le corse in bicicletta e leggere libri

Valeria Capelli Miss Equilibra Friuli Venezia Giulia, 19 anni di Aviano (PN), è alta 1.75, ha gli occhi verdi e i capelli castani. Diplomata al liceo scientifico, è iscritta al secondo anno del corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche a Trieste. Il cinema, la moda e il giornalismo sono le sue passioni. Ha vissuto in Spagna per un periodo di studio e ha praticato pallavolo nella squadra di Soto del Real. Appassionata di motori segue la F1 e la moto GP

Maeve Billi Miss Miluna Emilia Romagna, 18 anni di Faenza (RA), è alta 1.71, ha gli occhi verdi e i capelli castani; diplomata all’istituto tecnico con indirizzo relazioni internazionali per il marketing, vorrebbe diventare carabiniere. Ex ginnasta, ha una grande passione per i cavalli infatti pratica equitazione a livello agonistico: la sua specialità è l’endurance

Anna Mazzali Miss Emilia, 20 anni di Rolo (RE), è alta 1.77, ha occhi e capelli castani; studia scienze dell’Educazione all’Università ma la sua più grande aspirazione è fare l’indossatrice. Spirito da esploratrice, è scolta e aiuto capo negli scout. Adora i film di Carlo Verdone

Fiorenza d'Antonio Miss Rocchetta Bellezza Campania, 21 anni di Napoli, è alta 1.73, ha gli occhi verdi e i capelli biondo rame. Laureata in fashion design, frequenta un master alla Social Condenast Academy. Da 11 anni pratica contorsionismo aereo, una spettacolare disciplina acrobatica

Nicole Ceretta Miss Roma, 18 anni dell’EUR, è alta 1.77, ha gli occhi marroni e i capelli castani; studentessa al liceo linguistico, è fidanzata da un anno con Joseph, figlio del musicista Paolo Carta. Dal padre, ex cestista, ha ereditato la passione per la pallacanestro, infatti tifa per la squadra americana dei Golden State Warriors. È amante dei rettili

Diletta Sperotto Miss Veneto, 19 anni di Grantorto (PD), è alta 1.75, ha gli occhi marroni e i capelli castani. Diplomata in relazioni internazionali per il marketing, in futuro le piacerebbe frequentare un corso in consulenza del lavoro o commercio estero. La sua aspirazione più grande però è diventare una modella professionista

Deborh Agnone Miss Cinema Sardegna, 24 anni di Alghero (SS), è alta 1.77, ha occhi e capelli marroni. Fidanzata con un ragazzo senegalese, insieme hanno un bambino di 1 anno, Adham. Si occupa di Network Marketing nell’ambito della salute e del benessere fisico