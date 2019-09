Meghan Markle, Harry e Ivanka Trump a Roma per le nozze di Misha Nonoo

Meghan Markle a Roma per le nozze della stilista Misha Nonoo con il multimilionario statunitense Michael 'Mikey' Hess. Con Meghan, naturalmente, il principe Harry (in frac), mentre la duchessa del Sussex ha indossato un abito nero lungo, velato nella parte superiore, con i capelli raccolti. Alle nozze super glamour celebrate nell'esclusiva e (blindata) Villa Aurelia, sul Gianicolo, anche una sorridente Ivanka Trump in abito di chiffon rosa antico, con il marito Jared Kushner. Fra i 200 invitati - molti vip - anche Katy Perry in abito di tulle rosa, al braccio di Orlando Bloom, e l'attore e conduttore James Corden. Misha, entrata a bordo di un golf cart, portando con sé il vestito da sposa di pizzo color ecru, in un porta-abiti, era accompagnata dalla principessa Beatrice di York. L'evento è scandito da tre giorni di festeggiamenti, compresa una cena da star, stasera a Cinecittà, che pare abbia come tema La Dolce Vita, con un dress code ispirato all'epoca del film di Fellini.

Harry e Meghan daranno il via invece la prossima settimana - stavolta con il piccolo Archie - all'annunciato viaggio in Africa. La famiglia al completo partirà lunedì alla volta di Città del Capo, in Sudafrica, prima tappa di una visita ufficiale di dieci giorni. Lì, mercoledì, ci sarà l'incontro con il premio Nobel per la Pace, Desmond Tutu. Da giovedì, Harry continuera' il viaggio da solo, recandosi in Botswana, Angola e Malawi, mentre Meghan e il figlio di 4 mesi resteranno in Sudafrica per altri impegni. "La nostra famiglia farà il suo primo viaggio ufficiale in Africa, una regione del mondo che e' stata la mia seconda casa negli ultimi due decenni", aveva annunciato questo mese su Instagram il principe, "non vedo l'ora di far scoprire il Sudafrica a mia moglie e mio figlio". Dopo aver visitato progetti contro le mine e il bracconaggio in Angola e Malawi, Harry tornerà in Sudafrica dove insieme a Meghan il 2 ottobre incontrerà Graca Machel, vedova di Nelson Mandela, e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

Ultimo aggiornamento il 21 settembre 2019 alle 10:15