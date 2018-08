Maria Elena Boschi, bikini perfetto al mare. E in Aula è un tripudio di colori

Magazine

Che fine ha fatto Maria Elena Boschi? In molti, negli ultimissimi mesi se lo chiedono vista la "pausa" mediatica forzata per sovraggiunta nuova maggioranza e perdita di status da sottosegretario da parte dell'"avvocato e deputato del Pd" Boschi, come scrive per qualificarsi sul suo profilo Instagram. Ora per fortuna il segreto è svelato: la bella onorevole è al mare in Toscana, nella dolce Maremma, e si riposa in famiglia. Col massimo della gioia quando gioca con la nipotina Bianca Maria in riva, quando la stringe con affetto e la inonda di sorrisi.

Bikini perfetto perchè Maria Elena in questi mesi è dimagrita, più tonica dopo un inverno di addominali e pilates, reggiseno a triangolo su un decolletè che fa invidia, occhi fiordaliso e capelli con tanti lampi di biondo.

E' una donna tutta nuova, pronta alla desiderata riscossa del partito e sua personale, dopo le recenti e importanti esperienze istituzionali e l'onda lunghissima del tifo mediatico che l'ha accompagnata prima alle primarie, poi col governo Renzi e fino alla fine di quello Gentiloni: la bellezza, si sa, aiuta molto e Miss Boschi piace a tutti i giornali e alle tv, buca e fa audience ad ogni nuovo tailleur.

Ora però le sue immagini sono di colpo diminuite sui media ma per fortuna ci sono i social e sulla pagine di MEB eccola tra gli ombrelloni al riparo degli affetti familiari, "davanti allo splendido mare di Toscana a fare tante coccole alla mia nipotina".

Lontani gli scatti a Marina di Pietrasanta delle scorse estate con Maria Elena provata dalle sedute parlamentari e con qualche fuoco di cellulite in più sui glutei e le cosce, che però non hanno per niente offuscato la fama di bella e molto desiderabile. Impazzano sul suo Instagram i commenti dei fans, e non solo maschi, che la definiscono quasi sempre solo "bellissima".

Cosa aggiungere di più? Negli ultimi giorni prima di questa pausa di relax in Maremma la deputata studiosissima e forse un po' "secchiona" dei tempi del referendum per la riforma costituzionale ha lasciato il campo a una giovane donna sicura di sè, conscia dell'effetto che fa il suo bel sorriso ormai non più solo da "Madonnina", come direbbe Dagospia, elegante nel tailleur bianco candido come nel vestito scollato e smanicato a righe fantasia che mette in evidenza un fisico curato e più moderno. Ha imparato a vestirsi anche da sera come si vede negli scatti davanti a Palazzo Ducale a Venezia al braccio del fratello Pier Francesco Boschi: abito lungo, nero, monospalla, semplice e al tempo stesso ieratico. Unico neo forse in queste occasioni ufficiali i capelli da eterna liceale che forse ormai meriterebbero taglio di stile. Nell'estate di MEB tanti gli incontri con le amiche, belle pure loro, al mare e anche a Trani per il concerto di Sting del 1 agosto scorso.

di EVA DESIDERIO