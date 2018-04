Giornata della Terra, le foto simbolo del pianeta che soffoca

Magazine

Il mondo si mobilita per difendere la sua casa. La Giornata della Terra, che da 48 anni si celebra il 22 aprile, è l'occasione per accendere i riflettori sui disastri ambientali derivati dalle attività dell'uomo: l'edizione di quest'anno è dedicata in particolare alll'inquinamento da plastica (il 5% dell'intera produzione mondiale finisce nei nostri mari). Ma l'attenzione è anche allo smog (in Asia Merdionale son oltre 12 milioni i bambini che risiedono nelle zone con livelli di polveri che superano di 6 volte i limiti fissati dall'Oms), al consumo e alla dispersione in mare di petrolio e altri combustibili, e in generale alla proliferazione di rifiuti che contamina i territori e le acque. Il patrimonio ecologico è sempre più a rischio, specialmente in quei paesi dove è in corso un processo di industrializzazione selvaggia. L'India, la Cina, per citarne alcuni. La campagna di sensibilizzazione passa anche attraverso le immagini che arrivano dai posti più lontani del globo e che chiedono con urgenza un'inversione di marcia: riciclo dei materiali, conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate. Ecco le foto simbolo di un pianeta che grida aiuto

