Del Piero, Chi: "Con la moglie Sonia è finita"

È crisi tra Alessandro Del Piero e la moglie Sonia. Per il settimanale ‘Chi’, dopo 19 anni d’amore e tre figli, è arrivata al capolinea la storia tra l’ex campione della Juventus Alex Del Piero e Sonia Amoruso. La coppia, secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, sarebbe arrivata alla rottura dopo due anni di crisi. E, ad avvalorare la tesi dell’amore finito, l’assenza di foto insieme sui social – l’ultima risale ad Halloween 2016 -, oltre al fatto che quando vengono in Italia lui si ferma a Milano, lei a Torino.

I due si sono incontrati a Torino in un negozio di scarpe dove lavorava Sonia nel lontano 1999, quando lui indossava già la maglia numero 10 della Juventus ed era nel pieno della carriera. Nel 2005 il matrimonio in gran segreto, poi i tre figli e una lunga vita insieme trascorsa in giro per il mondo, da Torino all’Australia – dove Pinturicchio ha giocato per due stagioni, subito dopo aver lasciato la Juventus – fino a Los Angeles, per l’ultima esperienza calcistica del campione del mondo 2006 (mentre lui alzava la coppa, Sonia guidava le ‘wags’ italiane). E proprio nella città degli angeli sarebbero esplosi i problemi della coppia, frutto di incomprensioni e chiarimenti mancati